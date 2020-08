Jeff Bezos pobił rekord zamożności. Pękła granica 200 miliardów dolarów

Rajd amerykańskich gigantów z branży technologicznej pozwolił wzbogacić się właścicielom ich akcji. Majątek Jeffa Bezosa, szefa Amazona, przekroczył 200 miliardów dolarów, po tym jak akcje spółki osiągnęły rekordowy poziom. Oznacza to, że amerykański przedsiębiorca jest pierwszym człowiekiem w historii z tak dużym majątkiem.

Była żona Bezosa drugą najbogatszą kobietą

Na wzroście ceny akcji spółki zyskała także była żona Bezosa, MacKenzie Scott, którą od stania się najbogatszą kobietą na świecie dzieli jedynie pół miliarda dolarów.

Nie tylko Amazon podrożał. Giełdowa środa na Wall Street przyniosła wzrost wartości Tesli, której akcje poszły w górę o 6,4 proc. Doprowadziło to do zwiększenia majątku prezesa spółki, Elona Muska, do 101 miliardów dolarów.

W 2020 roku stan posiadania Jeffa Bezosa zwiększył się aż o ponad 87 miliardów dolarów, a majątek Elona Muska o 73,6 miliard. Przy wspomnianych wynikach blado wypada zysk Billa Gatesa, który wyniósł w tym roku "jedynie" 11,2 miliarda dolarów.

10 najbogatszych ludzi na świecie, źródło: Bloomberg

Oburzeni na miliarderów

Według danych zebranych przez Bloomberga, pomimo trwającej pandemii, 500 najbogatszych ludzi świata zarobiło w tym roku 809 miliardów dolarów. Budzi to zaskoczenie części społeczeństwa ze względu na fatalną sytuację gospodarczą na świecie, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Stopa bezrobocia w USA ponownie zbliża się do 11 proc, a decydenci Rezerwy Federalnej szukają sposobów na powstrzymanie jej wzrostu.

W Ameryce coraz częściej słychać głosy niezadowolenia z nierówności społecznych, a także nawołujące do zwiększenia podatków od "olbrzymich" zysków kapitałowych.

- Nie możemy nadal pozwalać, aby tacy miliarderzy jak Jeff Bezos i Elon Musk stali się nieprzyzwoicie bogaci, podczas gdy miliony Amerykanów stoją w obliczu eksmisji, głodu i ekonomicznej desperacji. Nadszedł czas, aby fundamentalnie zmienić nasze priorytety na szczeblu państwowym - powiedział Bernie Sanders, senator z ramienia Partii Demokratycznej.

