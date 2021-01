"Świat śmieje się z Ameryki, a Mao, Lenin i Stalin się uśmiechają". Fani Trumpa opuszczają Twittera

"Żegnajcie przyjaciele z Twittera. Do zobaczenia @parler" - napisał jeden z użytkowników Twittera, tuż po tym, jak platforma podjęła decyzję o zawieszeniu konta prezydenta Donalda Trumpa.

Ilu z nich odeszło z Twittera?

Nie da się określić, ilu zwolenników prezydenta podjęło wówczas podobną decyzję, ale faktem jest, że serwisy społecznościowe, takie jak Parler czy Gab osiągnęły w rekordowo wysoki poziom popularności. Serwery pierwszego z nich zawiesiły się na godzinę z powodu przeciążenia, a drugi zaczął odnotowywać 10000 nowych rejestracji na godzinę.

W niedługo po tym Amazon wypowiedział Parler swoją platformę internetową motywując to "pogwałceniem zasad" przez prawicowy serwis. Wcześniej został on usunięty ze sklepów Apple i Google.

ZOBACZ: Parler usunięty z Amazona. "Pogwałcenie zasad"

Z Twittera zniknęły także konta osób bez zweryfikowanych danych identyfikacyjnych. Usunął je sam serwis, którego rzecznik poinformował, że dotyczyło to użytkowników, którzy nie potwierdzili dodatkowych informacji w postaci adresu e-mail i numeru telefonu.

Wiele z nich wspierało Donalda Trumpa. O "dużym, gwałtownym spadku" obserwujących poinformował wówczas m.in. konserwatywny publicysta Byron York, a także Ryan Fournier, założyciel Students for Trump, utrzymujący, iż stracił 60 tysięcy obserwatorów.

Świat śmieje się z Ameryki

"Świat śmieje się z Ameryki, a Mao, Lenin i Stalin się uśmiechają. Wielka technologia jest w stanie cenzurować prezydenta? Wolność słowa jest martwa i kontrolowana przez lewicowych władców" - napisał w odpowiedzi na decyzję Twittera Donald Trump jr.

The world is laughing at America & Mao, Lenin, & Stalin are smiling. Big tech is able to censor the President? Free speech is dead & controlled by leftist overlords.



In case I’m next stay connected by simply signing up now at https://t.co/835EajP4SI

I’ll let u know where I land.