Nowa Zakopianka. Przebito drugą nitkę najdłuższego tunelu w Polsce

Relacja z detonacji 150 kg dynamitu była transmitowana podczas wideokonferencji z udziałem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

- Dzisiaj niezmiernie ważny dzień - przebicie drugiej nitki tunelu, najdłuższego tunelu drogowego w Polsce. Pragnę zwrócić się do pana prezydenta Andrzeja Dudy, który przez ostatnie lata interesował się tą budową i pytał mnie, kiedy wreszcie bezpieczna droga będzie służyła wszystkim Polakom, droga, którą jadą w góry, którą jadą na południe i którą wracają do swoich domów mogę dzisiaj powiedzieć, panie prezydencie te pańskie nadzieje i obawy dzisiaj mają potwierdzenie w tym, że inwestycja jest realizowana, że tak jak powiedział pan premier Mateusz Morawiecki, nie zatrzymujemy budów w Polsce. Wirus budów nie zatrzymał, epidemia nie ma wpływu na tempo realizacji inwestycji drogowych w Polsce - mówił podczas telekonferencji minister Adamczyk.

"Praca na polskich budowach nie będzie wstrzymana"

- Praca na polskich budowach nie będzie wstrzymana i na ile to możliwe będziemy uruchamiali kolejne inwestycje, bo przecież program inwestycyjny jest przygotowywany zarówno dla inwestycji drogowych, jak i dla inwestycji kolejowych - dodał Adamczyk.

W październiku ubiegłego roku udało się przebić na wylot pierwszą nitkę tego najdłuższego tunelu w Polsce. Całkowita długość tunelów wynosi 2 km 60 m. Drążenie odbywało się równocześnie od strony północnej i południowej.

"Ten tunel to inwestycja służąca wszystkim Polakom"

W telekonferencji wziął udział także komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, Janusz Wojciechowski.

- Dzisiaj w Unii Europejskiej jesteśmy skupieni na wielkim wyzwaniu, jakim jest walka z pandemią i jej gospodarczymi skutkami, z opracowaniem planu naprawczego jak z tego wielkiego kryzysu mamy wspólnie wyjść. Tym bardziej cieszy mnie, jako członka Komisji Europejskiej, że w tej trudnej sytuacji i w tych trudnych warunkach skutecznie prowadzone są i realizowane są prace nad ważną europejską inwestycją. Ten tunel to inwestycja służąca wszystkim Polakom, ale też innym Europejczykom, bo z inwestycji będą korzystali mieszkańcy Małopolski, polscy turyści oraz turyści z innych krajów udający się w Tatry - mówił Wojciechowski.

Komisarz podkreślił, że ponad połowa środków przeznaczonych na inwestycję pochodzi z budżetu unijnego. - Jestem pewien, że są to środki bardzo dobrze zainwestowane - mówił Wojciechowski.

Prace przebiegały w sposób bezpieczny

Dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA Tomasz Pałasiński mówił podczas telekonferencji, że przez cały okres budowy tunelu użyto ponad 180 ton materiałów wybuchowych. Podkreślił, że prace przebiegały w sposób bezpieczny i nikomu nic się nie stało podczas tej budowy.

- Teraz przechodzimy do wykańczania dwóch nitek tunelu. Trwa budowa wentylatorni. Obie nitki tunelu będą w kolejnym etapie ostatecznie obudowywane - mówił i dodał, że w najbliższym czasie rozpoczną się prace budowlane na ostatnim odcinku realizowanej nowej Zakopianki Rdzawki do Nowego Targu.

Pałasiński podkreślił także, że w czasie epidemii nikt z włoskiej ekipy budowlanej z firmy Astaldi nie wyjeżdżał do domu i nie miał kontaktu ze swoimi rodzinami.

Prace rozpoczęto w 2017 roku

Najdłuższy tunel w Polsce jest drążony w masywie góry Mały Luboń w Beskidzie Wyspowym w ciągu drogi S7, czyli popularnej Zakopianki. Drążenie pierwszego tunelu rozpoczęło się 6 marca 2017 r. od strony północnej w miejscowości Naprawa. Prace odbywały się w systemie trzyzmianowym, 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu.

Wykonawca tunelu, włoska firma Astaldi stosowała metodę tzw. kontrolowanej deformacji. Cały urobek skalny z tunelu był sukcesywnie wywożony na składowisko zlokalizowane przy portalu północnym i rozkruszany. Następnie powstały żwir służył do m.in. wykonywania podbudowy dróg.

Budowa nowej Zakopianki jest podzielona na trzy etapy. We wrześniu 2019 r. został oddany odcinek Rabka - Skomielna Biała poprowadzony częściowo po estakadzie, która miejscami ma 50 m wysokości. Kolejny odcinek, Lubień - Naprawa został częściowo oddany do użytku w grudniu ubiegłego roku. Koszty wszystkich prac wyniosą ponad 2 mld zł. Zakończenie prac na tej drodze jest zaplanowane na 2021 r. Ostatnim etapem będzie oddanie odcinka tunelowego, którego koszt wyniesie prawie miliard złotych. Kolejny 16-kilometrowy odcinek nowej zakopianki z Rdzawki do Nowego Targu ma być gotowy we wrześniu 2023 r. Koszt inwestycji to 880 mln 100 tys. zł.