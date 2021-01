Tragiczny wypadek z udziałem młodych osób. Zginęła 17-latka

O zdarzeniu poinformowała w niedzielę rzeczniczka policji w Łódzkiem Joanna Kącka.

Jak wyjaśniła, do wypadku doszło w sobotę ok. godz. 22 na łuku drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Sulmów a Sokołów, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godz.

- 18-letni kierujący peugeotem 307 najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków ruchu, zjechał na prawe pobocze i uderzył w drzewo - relacjonuje Kącka.

Autem jechało pięć osób: dwie 17-latki oraz trzech mężczyzn w wieku 17, 18 i 21 lat. Po wypadku wszyscy zostali hospitalizowani. Jednej z kobiet nie udało się uratować.

Jak poinformowała Kącka 18-letniemu kierującemu prawo jazdy zostało wydane na początku grudnia 2020. Pobrano od niego krew do badań pod kątem zawartości w organizmie alkoholu lub środków odurzających.