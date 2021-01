Komisja sprawiedliwości i praw człowieka po raz kolejny opiniuje kandydatów na RPO, nad którymi Sejm będzie głosował na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu.

Jak mówił Szczerba, wybór jest między kandydatem PiS Piotrem Wawrzykiem, który jest "bierny, mierny ale wierny", a kandydatem PSL i Konfederacji Robertem Gwiazdowskim, który, jak zauważyła Katarzyna Piekarska, neguje w ogóle potrzebę istnienia instytucji RPO.

Najważniejsza niezależność

"Mamy w Polsce patoTrybunał Konstytucyjny, patoKRS, patoSąd, którym jest Izba Dyscyplinarna" - zaznaczył Szczerba. "Nie ma zgody, żeby kolejna instytucja stała się pato. Dlatego apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o poparcie pani mecenas Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, osoby kompetentnej, doświadczonej, która nie ma ambicji politycznych, jak dwóch pozostałych kandydatów" - powiedział poseł KO.

"W czasach pandemii potrzebny jest Rzecznik Praw Obywatelskich, który upomni się o zwykłych pacjentów, czego nie robi władza" - apelował Szczerba.

"Rzecznik Praw Obywatelskich to jest bezpiecznik dla obywateli przed nadużyciami władzy. Tylko taki rzecznik, który jest niezależny od władzy może nas obywateli skutecznie chronić" - mówiła Piekarska. "Jest dobra, niezależna kandydatka, nie związana z żadną partią polityczną, nie kombinujcie, wybierzcie ją" - apelowała posłanka.

Zwróciła uwagę, że także PiS może kiedyś stracić władzę, a wtedy niezależny Rzecznik będzie potrzebny politykom tej partii. "Wszystko mija, nawet najdłuższa żmija" - powiedziała Piekarska.

Kolejne podejście

Posłowie już dwukrotnie próbowali wybrać następcę Adama Bodnara na RPO; za każdym razem jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Jej kandydatury w głosowaniu dwukrotnie nie poparło jednak PiS.

Obecnie kandydatami na nowego RPO są wysunięty przez PSL i Konfederację Robert Gwiazdowski, po raz kolejny mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz oraz zgłoszony przez PiS wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Termin zgłaszania kandydatów upłynął 29 grudnia.

RPO powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika (na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw ma miesiąc), Sejm powołuje na to stanowisko inną osobę.

5-letnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara upłynęła na początku września, ale - zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich - nadal pełni on tę funkcję do czasu powołania swego następcy.

Wsparcie dla Rudzińskiej-Bluszcz

"Dziś komisja ws.wyboru RPO. RPO powinien patrzeć władzy na ręce,a nie jeść władzy z ręki! Nie może być to czynny polityk! - napisała w mediach społecznościowych Kamila Gasiuk-Pihowicz, posłanka KO.

"Jeśli ma być to osoba bezstronna, niezależna i z ogromnym doświadczeniem w zakresie praw obywatelskich to wybór jest jeden." - napisał poseł Dariusz Joński.

