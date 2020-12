Wybór RPO. Lewica ponownie zgłosiła Rudzińską-Bluszcz

Na początku grudnia marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła termin - do 29 grudnia - na ponowne zgłaszanie kandydatów na RPO.

Rzeczniczka Lewicy, została zapytana o to, czy jej klub już oficjalnie zgłosił kandydata na to stanowisko. - Tak, zgłosiliśmy panią Zuzannę Rudzińską-Bluszcz - poinformowała Żukowska.

Podkreśliła, że kandydatura Rudzińskiej-Bluszcz została zgłoszona jeszcze przed świętami i Lewica dopełniła już wszystkich formalności. Żukowska dodała, że prawdopodobnie we wtorek odbędzie się wspólna konferencja Rudzińskiej-Bluszcz z przedstawicielami klubów popierających jej kandydaturę.

Dwukrotna próba wyboru

Posłowie już dwukrotnie próbowali wybrać następcę Adama Bodnara na nowego RPO; za każdym razem jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która cieszy się poparciem ponad tysiąca organizacji pozarządowych. Jej kandydatury w głosowaniu dwukrotnie nie poparło jednak PiS.

5-letnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara upłynęła na początku września, ale - zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich - nadal pełni on tę funkcję do czasu powołania swego następcy.

Powołuje Sejm za zgodą Senatu

Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika (na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw ma miesiąc), Sejm powołuje na stanowisko rzecznika inną osobę.

We wrześniu grupa posłów PiS skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisu ustawy o RPO dotyczącego pełnienia obowiązków przez dotychczasowego Rzecznika po upływie jego kadencji, do czasu powołania jego następcy. Zdaniem wnioskodawców, taki przepis jest niezgodny z konstytucją. Trybunał ma się zająć wnioskiem 19 stycznia.