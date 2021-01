Skamieniałe genitalia sprzed 50 milionów lat. "Pozwolą zbadać ewolucję gatunku"

W Stanach Zjednoczonych odkryto dobrze zachowaną skamielinę wymarłego gatunku owadów. Dla naukowców jest szczególnie cenna, ponieważ... w kamieniu przetrwały genitalia owada. - To rzadka przyjemność - komentują naukowcy, bowiem pozwala to dokładanie zbadać ewolucję gatunków.

Skamielina owada jest bardzo mała, a zachowane narządy płciowe mają wielkość ziarenka ryżu. Znalezisko jest bardzo cenne, jak twierdzą naukowcy, ponieważ wszystkie cechy fizyczne owada, jego wygląd, a także cechy płciowe doskonale się zachowały.

Skałę z owadem odkryto w Green River w stanie Kolorado. Odkryty gatunek nie był wcześniej znany nauce. Wiadomo, że był to owad drapieżny. Odkrycie zostało opisane w czasopiśmie Papers in Palaeontology.

Cenne genitalia

Owad odkryty został w 2006 roku przez rozkucie bryły skały. To sprawiało, że skamielina rozszczepiła się niemal idealnie od głowy do brzucha.

Możliwość badania genitaliów owada jest pomocna dla naukowców podczas próby oceny wieku oraz czasu w jakim mógł żyć wymarły gatunek, a także umieścić go w drzewie genealogiczny, jak przodka żyjących dziś stworzeń.

Daniel Swanson, entomolog z University of Illinois Urbana-Champaign wyjaśniał, że gatunki bada się oceniając ich zdolność do pomyślnego kojarzenia się ze sobą. Jego zdaniem niewielkie różnice w genitaliach mogą prowadzić do niezgodności płciowych, które znów, z czasem mogą doprowadzić do powstania nowych gatunków.

Układ skamieniały organizmów często nie pozawala na badania, czy obserwację genitaliów, tudzież są one słabo lub w ogóle nie zachowane. - Widzenie tych drobnych struktur wewnętrznych genitaliów to rzadka przyjemność - powiedział Swanson. Dodał, że "zwykle ten poziom szczegółowości możliwy jest do obserwacji tylko u gatunków żyjących obecnie".

Nie jest najstarsza

Odkrycie owada zdaniem naukowców sugeruje, że grupa, do której należy nowy okaz, jest około 25 milionów lat starsza niż wcześniej uważano. - Opisano około 7 000 gatunków, ale znanych jest tylko około 50 skamieniałości tych owadów - powiedział Swanson. Wyjaśniał że "to tylko świadczy wyjątkowości tej skamieliny, nie mówiąc już o tej z tego okresu, która w dodatku dostarcza tak wielu informacji".

Nie jest to jednak najstarsza odkryta skamielina z zachowanymi genitaliami. - Najstarsze znane genitalia stawonogów pochodzą od rodzaju owada znanego jako żniwiarz, który ma 400–412 milionów lat i pochodzi z Rhynie Chert ze Szkocji - powiedział.

