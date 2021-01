Pożegnalne wystąpienie Trumpa. Wspomniał o Polsce

- Zrobiliśmy to, po co przyszliśmy i dużo więcej - powiedział Trump.

Przekazał przy tym nowej administracji "najlepsze życzenia".

Podziękował swojej rodzinie, wiceprezydentowi Mike'owi Pence'owi oraz rządowi.

Musimy być zawsze "krajem nadziei, światła i chwały" dla reszty świata" - wezwał w blisko 20-minutowym nagraniu z Białego Domu Trump. Jak dodał, "to cenne dziedzictwo, którego musimy strzec w każdym czasie".

- Ostatnie cztery lata pracowałem, by właśnie to osiągnąć. Od wielkiej sali muzułmańskich przywódców w Rijadzie, przez wielki plac Polaków w Warszawie, południowokoreański parlament, podium Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Zakazane Miasto w Pekinie i cień Góry Rushmore walczyłem za was, za wasze rodziny, za nasze państwo - oświadczył.