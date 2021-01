We wtorek rano pociąg osobowy relacji Gdynia – Zakopane uderzył na przejeździe w Poroninie (woj. małopolskie) w samochód osobowy. Stało się to kilka kilometrów od końcowej stacji. Siła uderzenia była tak duża, że auto wpadło do rowu. Jego kierowca trafił do szpitala. Tor kolejowy do Zakopanego jest zablokowany.