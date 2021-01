Jak dowiedział się dziennik "Bild", kanclerz Angela Merkel dąży do znacznego zwiększenia liczby osób pracujących zdalnie. Pracodawcy mogą być zobowiązani do uzasadnienia, dlaczego nie pozwalają swoim pracownikom pracować z domu. Firmy mają też być zachęcane do testowania pracowników, którzy nie pracują w domu, co dwa - trzy dni.

Kancelaria federalna chce również podjęcia działań w celu zmniejszenia liczby podróżnych w środkach transportu publicznego. Omawiany jest także, obowiązujący już w Bawarii, wymóg dotyczący noszenia maseczki typu FFP2 w transporcie publicznym.

Godzina policyjna w całym kraju?

Również wzorem Bawarii, rozważa się wprowadzenie w całym kraju godziny policyjnej od 21:00 do 5:00. Premier Dolnej Saksonii Stephan Weil uważa, że takie ograniczenie podstawowych praw jest konieczne tylko w przypadku miejsc o dużym wskaźniku infekcji, w których występuje ponad 200 nowych zakażeń na 100 000 mieszkańców w ciągu siedmiu dni. "W całej Dolnej Saksonii mamy teraz 100 przypadków na 100 000. Dlatego obecnie nie uważam, aby ogólnokrajowa godzina policyjna była uzasadniona" - powiedział gazecie "Neue Osnabruecker Zeitung".

Według informacji "Bild" kilku przywódców krajów związkowych nalega na stopniowe łagodzenie ograniczeń od połowy lutego. Komentatorzy zwracają uwagę, że nowe obostrzenia mogą zostać wprowadzone w momencie, kiedy sytuacja epidemiczna zaczyna się poprawiać.

Obecnie tzw. siedmiodniowa zapadalność (liczba infekcji na 100 000 mieszkańców w ciągu tygodnia)spada: z poziomu 166,6 10 stycznia do 134,4 18 stycznia. Najwyższy poziom 197,6 został osiągnięty 22 grudnia, po czym liczba ta ulegała wahaniom. Ale różnice między krajami związkowymi są nadal duże - informuje telewizja ARD.

Zmniejsza się również obłożenie łóżek intensywnej terapii z pacjentami z Covid 19: od początku stycznia liczba spadła z ponad 5700 do poniżej 5000.

Przyczyna zaostrzania restrykcji

W przypadku podjęcia decyzji o kolejnych obostrzeniach "problem komunikacyjny dla kanclerz Angeli Merkel polega na tym, że liczba zakażeń znacznie spada" - zauważa dziennik "Tagesspiegel" - Przyczyną ponownego zaostrzenia może więc być przede wszystkim niepokój z powodu B.1.1.7., czyli brytyjskiej mutacji wirusa. "Celem rządu jest ostateczne przełamanie dynamiki infekcji, ale jednocześnie narasta krytyka", istnieją bowiem "dramatyczne obawy" związane z falą niewypłacalności w handlu detalicznym i problemami z wypłatą pomocy dla firm dotkniętych ograniczeniami.

Wicekanclerz Olaf Scholz spodziewa się jeszcze dwóch tygodni lockdownu i ewentualnego zaostrzenia ograniczeń - do 14 lutego będzie można się przekonać, jakie jest rozprzestrzenianie się zmutowanych wirusów i ich wpływ na liczbę infekcji.

Obecny twardy lockdown, wprowadzony w RFN w połowie grudnia, został na początku roku przedłużony do 31 stycznia; wprowadzono też nowe obostrzenia.

