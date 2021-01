Deszcz i śnieg w całym kraju. Prognoza pogody

O godz. 4 nad ranem najchłodniej było w województwie podlaskim. Na stacji synoptycznej Jabłonowo - Wypychy termometry pokazały -22,9 st. Celsjusza - poinformował we wtorek nad ranem na Twitterze Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Synoptycy poinformowali, że na stacji Włodawa (woj. lubelskie) odnotowano -21,7 st. C, a w Tomaszowie Lubelskim (woj. lubelskie) -20,9 st. C. Natomiast o godzinie 1 w nocy, na stacji synoptycznej Kozienice termometry pokazały -21,3 st. C. "Uwzględniając stacje automatyczne to najzimniej było również na stacji Leszczowate (woj. podkarpackie): -23,8 st. C" - wskazywał przed północą Instytut. IMGW poinformowało także we wtorek rano, że na zachodzie kraju termometry notują już dodatnie temperatury. Zanieczyszczone powietrze Od wczoraj w wielu miejscach fatalna jakość powietrza. Dzisiejszy poranek także przynosi miejsca z alarmowym czerwonym kolorem. Najgorzej jest we Włocławku i w Bydgoszczy. Ale poprawiła się sytuacja w Warszawie, Łodzi, Radomiu, Lublinie, Krakowie i w Suwałkach, choć jakość powietrza nadal nie zachęca do wychodzenia na zewnątrz. ZOBACZ: Fatalna jakość powietrza w Polsce. "Warszawa Bangladeszem Europy" Tylko na południowym zachodzie, na zachodzie i na północnym zachodzie, czyli tam gdzie pada i od rana jest najcieplej, jakość powietrza jest w porządku. WIDEO: Kiepska jakość powietrza niemal w całym kraju Nadchodzi ocieplenie Zgodnie z prognozą IMGW na rozpoczynający się tydzień, w całym kraju będzie robić się coraz cieplej - najpierw na zachodzie, później w centrum, aż po wschód. Mimo zachmurzenia od środy w całym kraju w dzień temperatura będzie dodatnia.

Północno-zachodnia Europa jest pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Pozostały obszar kontynentu znajduje się w zasięgu wyżów z licznymi centrami. Przez Polskę z zachodu na wschód, przemieszcza się zatoka z frontem okluzji, za nią od zachodu wkracza kolejna zatoka z frontem ciepłym. Obie zatoki związane są z niżem znad Morza Północnego. Nad wschodnimi obszarami kraju pozostaje powietrze arktyczne, z kolei nad zachodnie zaczyna napływać masa powietrza polarnego morskiego. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i w górach głównie opady śniegu, na Podkarpaciu, Pomorzu i Kujawach chwilami o natężeniu umiarkowanym. Na pozostałym obszarze opady deszczu ze śniegiem i od zachodu przechodzące w deszcz. Lokalnie deszcz marznący powodujący gołoledź. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 10 cm w Sudetach, na Pomorzu i Kujawach. Temperatura maksymalna na wschodzie od -10 st. do -4 st. i wystąpi wieczorem, na pozostałym obszarze temperatura od -3 st. do 2 st. Wiatr umiarkowany, na południu okresami porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. W rejonach podgórskich Karpat i w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, a w Karpatach do 80 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie całkowite i duże, większe przejaśnienia na południowym zachodzie i zachodzie. Na wschodzie opady śniegu, na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem i deszczu. Na północy i wschodzie miejscami deszcz marznący powodujący gołoledź. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 12 cm w Bieszczadach. Temperatura minimalna od -11 st. do -4 st., na pozostałym obszarze od -3 st. do 2 st. Temperatura minimalna na wschodzie wystąpi wieczorem, później stopniowo wzrost temperatury. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w całym kraju porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. Lokalnie na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat wiatr w porywach do 60 km/h, na wybrzeżu i Przedgórzu Sudeckim do 65 km/h oraz w Karpatach do 80 km/h. W obszarach podgórskich i w górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W górach zamiecie śnieżne

W środę na północy i wschodzie zachmurzenie całkowite i duże z opadami deszczu ze śniegiem i deszczu, na północnym wschodzie i wschodzie także marznącego deszczu powodującego gołoledź, w Karpatach Wschodnich opady śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 5 cm w Bieszczadach. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i gdzieniegdzie słabymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 0 st. na wschodzie do 5 st. na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat około -2 st. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w całym kraju porywisty, południowy i południowo-zachodni. Na wybrzeżu wiatr w porywach do 60 km/h, w rejonach podgórskich Karpat do 70 km/h i w Karpatach do 80 km/h. W górach zamiecie śnieżne.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie całkowite. Opady śniegu. Temperatura maksymalna około -2 st., wystąpi wieczorem. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na ogół południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie całkowite. Opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Okresami opady będą marznące i powodujące gołoledź. Temperatura minimalna około -2 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

W środę w stolicy zachmurzenie duże lub całkowite. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem, po południu zanikające. Temperatura maksymalna około 1 st. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni.

