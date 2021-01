4100 złotych dla kasjera. Podwyżka pensji od marca

"Dbając o konkurencyjne warunki pracy, Kaufland Polska każdego roku zleca niezależnej instytucji przegląd wynagrodzenia oraz świadczeń pozapłacowych oferowanych na rynku. Dzięki cyklicznym podwyżkom firma już od kilku lat jest w czołówce sieci handlowych pod względem oferowanych warunków finansowych. Również i w tym roku osoby na wybranych stanowiskach będą mogły liczyć na wyższe wynagrodzenie" - napisali w komunikacie przedstawiciele sieci.





Podwyżka z 3 do 4 tys. zł

Warto przypomnieć, że w lutym zeszłego roku sieć informowała, że kasjerzy w jej sklepach zarabiali od 3 do 3,4 tys. zł, wliczając w to dodatek za frekwencję. Pozostawała jednak w sporze zbiorowym ze związkiem zawodowym, w kwestii podwyżek.

Sieć podkreśla, że każdy pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, początkowo na czas określony, a później nieokreślony. Mogą liczyć także na dodatki motywacyjne oraz bony. Dochodzą do tego również benefity pozapłacowe. Każda osoba zatrudniona w Kaufland Polska ma dostęp do Kafeterii MyBenefit, która obejmuje pozapłacowe dodatki, takie jak E-Karta MultiSport, vouchery oraz zniżki do realizacji w licznych sklepach, bilety do kina, wejściówki na najważniejsze wydarzenia kulturalne czy sportowe, a nawet wyjazdy wakacyjne i wiele innych atrakcji. Każdy pracownik może opłacić wybrane benefity za pomocą punktów, którymi firma zasila jego indywidualne konto.

Ponadto pracownicy Kaufland mogą liczyć również na prywatną opiekę medyczną oraz grupowe ubezpieczenie na preferencyjnych warunkach, dodatkową wypłatę emerytalną, zniżkę na studia czy wyprawkę dla malucha, dla każdego pracownika, który został rodzicem.

- Stawiamy na otwarty dialog z naszymi pracownikami, wsłuchujemy się w ich potrzeby oraz nieustannie poszukujemy rozwiązań, które są pożądane na rynku pracy. To wszystko sprawia, że wielu pracowników latami rozwija swoją karierę zawodową właśnie w naszej organizacji. Ponad 70 proc. pracowników jest z nami dłużej niż 3 lata - podsumowuje Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

