Zawinął psa w dwa worki i utopił go w kanale. Zarzuty dla 19-latka

Policjanci z Pasłęka zatrzymali 19-latka, który utopił w kanale półrocznego psa podobnego do owczarka niemieckiego. Żeby psu nie udało się wydostać z wody, oprawca zawiązał go w dwóch workach - poinformowała policja.

Worek z nieżywym psem znaleziono w sobotę 10 października w okolicach pochylni Oleśnica pod Pasłękiem. Zwierzę było zawinięte w 2 worki związane sznurkiem.

Poszukiwania właściciela psa prowadziła policja i Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Psi Raj" w Pasłęku. Schronisko zaapelowało o pomoc do internautów i ci stanęli na wysokości zadania - wskazali, kto miał takiego psa.

Grozi mu do 5 lat więzienia

- Sprawą zajęła się elbląska policjantka aspirant Iga Sozoniuk, która prowadzi postępowania związane ze znęcaniem się nad zwierzętami. Na podstawie zebranych informacji zatrzymano młodego mężczyznę, który posiadał takiego psa, jakiego znaleziono - poinformowała policja w Elblągu.

Podczas przeszukania domu, w którym mieszkał 19-latek policjanci znaleźli m.in. dowody świadczące, że mężczyzna mógł dokonać tego przestępstwa oraz zdjęcie mężczyzny z żywym psem.

- W czwartek 19-latek usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem, co doprowadziło do śmierci zwierzęcia. Za taki czyn może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności - poinformował kom. Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji.

