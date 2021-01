- Po godzinie kurier rowerowy został namierzony dzięki kamerom, gdy zsiadł z jednośladu i wszedł do jednej z restauracji na ul. Grodzkiej - poinformowała w niedzielę rzeczniczka krakowskiej straży miejskiej Edyta Ćwiklik.

WIDEO: Dostawca jedzenia rozjeżdża gołębie w Krakowie

Strażnicy myśleli, że go nie namierzą. "Nagle pojawił się na ekranie"

Mężczyznę zatrzymali strażnicy miejscy, którzy doprowadzili go do komisariatu policji. Za swoje zachowanie mężczyzna odpowie przed sądem.

"Mijała godzina od zdarzenia i gdy wydawało się, że już nie uda się go namierzyć, nagle znów pojawił się na ekranie. Właśnie zsiadł z roweru przy ulicy Grodzkiej i wszedł do restauracji. Szybkie info do dyżurnego, potem do najbliższego patrolu i już po chwili strażnicy byli w środku" - podała krakowska Straż Miejska.