Ukradła laptop Nancy Pelosi, by sprzedać go rosyjskim służbom? Trwa dochodzenie FBI

Riley June Williams z Pensylwanii jest poszukiwana przez Federalne Biuro Śledcze, podobnie jak wiele innych osób, które 6 stycznia przeprowadziły szturm na Kapitol. Większości z nich przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości chcą postawić zarzuty związane z zakłócaniem porządku i niszczeniem mienia. Jednak w przypadku Williams śledczy podejrzewają, że kobieta mogła dokonać znacznie poważniejszego przestępstwa.

W nakazie aresztowania złożonym przez biuro FBI w Manassas poinformowano, że dochodzenie w sprawie kobiety prowadzone jest w kierunku kradzieży laptopa z biura spikerki Izby Reprezentantów, Nancy Pelosi.

Zamierzała wysłać komputer do Rosji?

Były partner podejrzanej zeznał, że "Williams zamierzała wysłać komputer do przyjaciela w Rosji, który następnie planował sprzedać urządzenie rosyjskiemu wywiadowi zagranicznemu SWR”, ale "transfer urządzenia do Rosji nie powiódł się z nieznanych przyczyn i Williams nadal ma komputer lub go zniszczyła".

Arrested. 22-year-old Riley June Williams now in jail after her ex-boyfriend spotted her in news video from inside the US Capitol, and called the FBI tip line. She’s now being investigated for stealing Nancy Pelosi’s laptop and attempting to sell it to a friend in Russia. pic.twitter.com/6R0d6BufNZ