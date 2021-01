Komisja Europejska dopuściła do obrotu szczepionkę przeciwko Covid-19 firmy Moderna

Komisja Europejska zdecydowała o dopuszczeniu do obrotu szczepionki przeciwko Covid-19 firmy Moderna - poinformowała w środę przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. W przyszłym tygodniu spodziewamy się pierwszej dostawy szczepionek do Polski.

"Zapewniamy Europejczykom bezpieczne i skuteczne szczepionki przeciwko Covid-19. Zatwierdziliśmy szczepionkę Moderny; to druga szczepionka zatwierdzona w UE. Europa zabezpieczyła dotychczas 2 mld dawek potencjalnych szczepionek - to więcej niż wystarczająco, by chronić nas wszystkich" - napisała na Twitterze von der Leyen.

Pozytywna opinia EMA

W środę Europejska Agencja Leków wydała pozytywną opinię ws. dopuszczenia do obrotu w UE szczepionki przeciwko COVID-19 firmy Moderna. Podobnie jak autoryzowany wcześniej preparat Pfizer-BioNTech, jest ona szczepionką RNA, wymaga podania dwóch dawek, ale jest znacznie dogodniejsza w transporcie i przechowywaniu. Jej skuteczność wydaje się zaś podobnie wysoka, ok. 95 proc.



EMA podała, że badania kliniczne wykazały, iż szczepionka Moderny jest skuteczna w zapobieganiu Covid-19 u osób w wieku od 18 lat. Szczepionka wykazała 94,1 proc. skuteczność w badaniu.

Wkrótce szczepionka trafi do Polski

- W przyszłym tygodniu spodziewamy się pierwszej dostawy szczepionek firmy Moderna, która powinna wynieść około 29 tys. dawek - poinformował w środę prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Dodał, że w pierwszym kwartale Polska powinna otrzymać około 800 tys. dawek tej szczepionki.

- To jest szczepionka, która ma trochę bardziej łaskawe warunki przechowywania, bo można ją przechowywać w temperaturze od 2 do 8 stopni, czyli tym takim klasycznym zimnym łańcuchu, przez nawet 30 dni, więc to jest bardzo dla nas wygodne - podkreślił prezes ARM.

