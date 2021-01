Pfizer zmniejszy dostawy szczepionki. Dworczyk wyjaśnia

Otrzymaliśmy właśnie informacje potwierdzone też przez międzynarodowe media, że firma Pfizer w najbliższych tygodniach w sposób znaczący zmniejszy dostawy szczepionki do Polski i innych krajów europejskich - poinformował w piątek szef KPRM Michał Dworczyk.

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego oznajmił w piątek, że koncern Pfizer zdecydował się tymczasowo ograniczyć dostawy szczepionek przeciw Covid-19 dla całej Europy.

Dworczyk odniósł się do tej sytuacji na briefingu w Warszawie. Powiedział, że być może ograniczenie dostaw wpłynie na tempo szczepień masowych. - Ale o tym będziemy mogli powiedzieć dopiero po tym, jak Pfizer oficjalnie przedstawi nam, o ile zostaną zmniejszone dostawy - zaznaczył.

Według zapowiedzi władz Pfizera, koncern będzie starał się zwiększyć liczbę wyprodukowanych w tym roku dawek szczepionki do 2 mld - to o 700 mln więcej, niż pierwotnie zakładano. Zanim jednak do tego dojdzie, rozmiar dostaw z fabryki w Puurs w Belgii może ulec "wahaniom". Powodem jest konieczność wprowadzenia modyfikacji w fabryce, które wymagają dodatkowych zgód urzędów regulacyjnych.

- Te dostawy w przyszłości mają być zwiększone i to zwiększone wobec tego, co wcześniej firma planowała - zapewniał szef KPRM.

"Na razie nic nie zmieniamy"

Dworczyk podkreślał, że rząd nie ma jeszcze precyzyjnej informacji od Pfizera, o ile zmniejszy w najbliższych tygodniach dostawy.

Przypomniał, że rząd zabezpiecza obie dawki dla osób szczepionych - pierwsza dawka trafia do punktu szczepień, a druga do mroźni w Agencji Rezerw Materiałowych, żeby wykorzystać ją jako drugą dawkę. Szef KPRM zapewnił, że każda osoba, która otrzymała pierwszą dawkę szczepionki, otrzyma również drugą dawkę.

- Na razie przyjmujemy zapisy na terminy masowych szczepień, na razie nic nie zmieniamy. Dopiero po tym, jak firma przekaże nam precyzyjne dane dotyczące ograniczeń, będziemy ewentualnie podejmowali decyzje dotyczące zmian harmonogramu szczepień - oświadczył Dworczyk na konferencji prasowej.

Pełnomocnik rządu ds. szczepień zaznaczył, że informacje dostępne w przestrzeni medialnej mówią o zmniejszeniu dostaw szczepionki firmy Pfizer o kilkadziesiąt procent. - Natomiast czekamy na oficjalną informację na piśmie. Dopiero jak ją otrzymamy będziemy podejmować decyzję co do dalszych działań - zapowiedział.

