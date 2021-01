Godek wygrała w sądzie z aktywistami LGBT. Chodzi o słowa wypowiedziane w Polsat News

Godek została pozwana w październiku 2018 r. przez 16 homoseksualnych osób, w tym działaczy na rzecz praw LGBT, profesorów prawa i dziennikarzy. Do pozwu przystąpiły również organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Stowarzyszenie Lambda Warszawa.

Chodziło o słowa, które działaczka wypowiedziała w programie "Tak czy Nie" w maju 2018 r. Godek mówiła wtedy m.in., że "premier Irlandii Leo Varadkar obnosi się ze swoją dziwną orientacją", a homoseksualiści "są zboczeni".

Godek "pozdrowiła" Śmiszka

We wtorek, 12 stycznia, Godek przekazała, że Sąd Okręgowy w Warszawie "oddalił w całości powództwo dotyczące słowa »zboczenie«" oraz jej "innych wypowiedzi o LGBT".

"16 homoaktywistów nie udowodniło, że mają legitymację czynną, tj. że wypowiedzi o homoseksualistach bezpośrednio ich dotyczą. Sąd zdecydował, że moje słowa (w tym o związku homoseksualizmu z pedofilią) dotyczyły zjawiska, a nie osób, które złożyły pozew" - poinformowała Godek na Facebooku.

Godek "szczególnie pozdrowiła" jednego z powodów - posła Lewicy Krzysztofa Śmiszka, który zdaniem działaczki "chodzi po świecie i mówi, że jest gejem". "To nie znaczy, że jak Pan pójdzie do sądu i powie, że jest gejem, to będzie Pan mógł wymusić zakaz jakiejkolwiek krytyki homoseksualizmu jako takiego" - dodała Godek.

"Warto przypomnieć, że w maju w podobnej sprawie, jednak prowadzonej w trybie karnym, a nie cywilnym, sąd zdecydował o umorzeniu już na pierwszym posiedzeniu wskazując, że 7 innych mężczyzn podających się za gejów nie udowodniło, że nimi jest, a więc nie ma dowodu, że wypowiedź o gejach w ogóle ich dotyczy" - napisała.

Działaczka podziękowała m.in. prawnikom, darczyńcom Fundacji Życie i Rodzina oraz osobom, które wspierały ją "zdalnie".

