Ponad dwie godziny opóźnienia zanotowały w niedzielę niektóre pociągi, m.in. PKP Intercity oraz Kolei Mazowieckich. Wiele innych pojawi się na stacjach kilkanaście lub kilkadziesiąt minut później niż przewidziano w rozkładzie jazdy. Wśród spóźnionych składów są TLK "Malinowski" z Warszawy do Krynicy-Zdroju, Pendolino z Gdyni do Katowic oraz IC "Wawel" z Krakowa do Berlina.