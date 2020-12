Wyszedł na peron, by się przewietrzyć. Pociąg odjechał z jego portfelem i bagażem

45-latek mieszkający na Mazurach jechał we wtorek pociągiem z Krakowa do Olsztyna. Gdy skład zatrzymał się w Suchedniowie (woj. świętokrzyskie), mężczyzna wyszedł na peron, ponieważ chciał się przewietrzyć.

Planował, że wagon opuści tylko na parę chwil, dlatego wysiadł w samej koszulce, chociaż temperatura na zewnątrz była bliska ujemnej. Jednak przerwa zbyt się wydłużyła - pociąg odjechał ze stacji, a pasażer pozostał w obcym mieście.

Poszedł do magistratu i poprosił o pomoc

Mężczyzna pozostawił w pojeździe wszystkie swoje bagaże, telefon, a także portfel. Postanowił więc udać się do lokalnego Urzędu Miasta i poprosić tam o pomoc. Pracownicy magistratu zawiadomili policję oraz Straż Ochrony Kolei, a sokiści - kierownika pociągu.

Poinformowany kolejarz zabezpieczył rzeczy należące do 45-latka, natomiast dyżurny policji powiadomił kolegów z komisariatu kolejowego w Warszawie. Stołeczni funkcjonariusze przejęli od pracownika PKP mienie pasażera.

Następnie mężczyzna, dzięki pomocy policji, trafił do siedziby SOK w Skarżysku - Kamiennej, gdzie zaczekał na pociąg do Warszawy. Sokiści poczęstowali go także ciepłą herbatą i kanapką, gdyż niska temperatura była dla 45-latka bardzo dotkliwa.

Rzeczy pozostawione w składzie jadącym do Olsztyna pechowy pasażer odebrał w stolicy we wtorkowy wieczór.

