Od początku pandemii koronawirusem na całym świecie wykryto ponad 94 450 660 zakażeń, Covid-19 zabił ponad 2 022 740 osób - podaje w niedzielę AFP, w oparciu o oficjalne statystyki poszczególnych krajów i dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W sobotę zdiagnozowano na świecie 658 387 nowych przypadków, a zmarło 13 870 chorych.

Najwyższa śmiertelność wśród osób zakażonych w stosunku do populacji kraju została stwierdzona w Belgii, gdzie na 100 tys. mieszkańców przypada 176 przypadków śmiertelnych Covid-19. W Słowenii jest to 151 zgonów, we Włoszech 135, w Bośni 134, a w Czechach 134 ofiary śmiertelne na 100 tys. mieszkańców.

Krajem najbardziej dotkniętym przez pandemię pozostają USA, gdzie według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zmarło już 395 851 chorych i zdiagnozowano 23 758 856 zakażeń. Wiele europejskich krajów wprowadziło godzinę policyjną, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W zależności od państwa, obowiązuje ona w różnych porach - przykładowo we Francji obowiązuje ona od godziny 18:00. Pandemia szaleje w Brazylii, Indiach, Meksyku... Kolejne kraje, w których szczególnie rozprzestrzeniła się epidemia to Brazylia, gdzie zmarło 209 296 osób, zakaziło się 8 455 069; Indie - 152 274 zgony, 10 557 985 zakażonych; Meksyk - 140 241 przypadków śmiertelnych, 1 630 258 zakażonych i Wielka Brytania - 88 590 ofiar śmiertelnych, 3 357 361 zakażonych - podaje AFP. ZOBACZ: Winnicki: mówimy o szczepieniu, jak o kolczykowaniu bydła W środę WHO ostrzegła, że drugi rok pandemii Covid-19 może być trudniejszy niż pierwszy, ze względu na sposób rozprzestrzeniania się koronawirusa, szczególnie na półkuli północnej, gdzie krążą bardziej zakaźne warianty. W Polsce ponad 6 tys. kolejnych przypadków SARS-CoV-2 W Polsce w niedzielę odnotowano 6055 nowych przypadków koronawirusa - przekazało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. To o około 3 tys. mniej niż pod koniec zeszłego tygodnia. Zmarło kolejnych 142 chorych na Covid-19. Od początku epidemii w naszym kraju stwierdzono 1 435 582 zakażeń, z tego 33 355 śmiertelnych.

wka/ PAP, polsatnews.pl