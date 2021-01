Nowe przypadki pochodzą ze wszystkich województw: wielkopolskiego (826), mazowieckiego (816), kujawsko-pomorskiego (658), pomorskiego (603), śląskiego (408), łódzkiego (351), zachodniopomorskiego (324), lubelskiego (318), dolnośląskiego (302), warmińsko-mazurskiego (287), lubuskiego (247), małopolskiego (225), podkarpackiego (177), świętokrzyskiego (125), podlaskiego (121) i opolskiego (99).

"166 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - przekazało ministerstwo.

Z powodu COVID-19 zmarło 37 osób, natomiast z powodu współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami zmarło 105 osób. Liczba zakażonych koronawirusem wynosi 1 435 582/33 355 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).





W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 55,2 tys. testów pod kątem obecności koronawirusa.

Ponad 1,6 tys. osób pod respiratorem



Jak dodał resort, w szpitalach przebywa 15 tys. 588 pacjentów z COVID-19; do respiratorów podłączonych jest 1651 chorych, o 43 więcej niż dzień wcześniej.

W zeszłą niedzielę (10 stycznia) w Polsce badania potwierdziły ponad 9 tys. nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Wówczas zmarło 177 osób chorych na COVID-19, w tym 136 mających schorzenia współistniejące.

Wstrzymane dostawy szczepionek

Pfizer zapowiedział, że spowolni dostawy szczepionek przeciw Covid-19 do państw UE, tłumacząc to koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w fabryce Puurs w Belgii, gdzie szczepionki są produkowane. 25 stycznia firma ma powrócić do pierwotnego harmonogramu dostaw do Unii Europejskiej szczepionek przeciwko Covid-19, a 15 lutego rozpoczną się zwiększone dostawy preparatów.

Szef KPRM Michał Dworczyk zaznaczył w sobotę, że z komunikatu firmy wynika, że zmniejszone dostawy mają być między 18 a 25 stycznia. - Do tej pory ani UE, ani Polska nie dostały zaktualizowanego harmonogramu dostaw. W związku z tym podjęliśmy działania mające zabezpieczyć program szczepień - oświadczył Dworczyk.

ZOBACZ: Po decyzji Pfizera rząd wstrzymuje transport 330 tys. szczepionek dla "grupy zero"

Dodał, że "na przyszły tydzień zmieniono harmonogram dostaw szczepionek w Polsce".



- Zgodnie z planem 50 tys. szczepionek pojedzie do szpitali, by podać drugą dawkę już zaszczepionym osobom. Również zgodnie z planem wysłanych zostanie 120 tys. dawek do pierwszego szczepienia w Domach Pomocy Społecznej. Natomiast wstrzymana zostaje dostawa 330 tys. szczepionek do szpitali węzłowych dla osób z grupy zero, które miały otrzymać pierwszą dawkę - wyjaśnił szef KPRM.

Tłumaczył, że zdecydowano się wstrzymać ten transport do czasu otrzymania harmonogramu szczepień od Pfizera. - Wtedy w sposób odpowiedzialny będziemy mogli zaplanować szczepienia - zaznaczył.

Ponad milion chętnych na szczepienie

- Od północy 15 stycznia, kiedy ruszyła rejestracja do szczepień masowych dla seniorów powyżej 80 roku życia, zarejestrowało się na konkretne terminy szczepień 280 tys. osób. Deklarację udziału w szczepieniach zgłosiło ponad 1,1 mln osób - i potwierdziło, klikając w link, który przychodzi jako zwrotna informacja - poinformował Dworczyk podczas sobotniej konferencji prasowej.

ZOBACZ: Portugalia. Rekordowa liczba zakażeń koronawirusem. Szpitale sparaliżowane

Podkreślił, że system rejestracji działa i cały czas spotyka się z "bardzo dużym zainteresowaniem". - Zarówno za pośrednictwem infolinii, jak i strony - dodał.

Od piątku, 15 stycznia, osoby powyżej 80 lat mogą zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19. Do wyboru mają niemal sześć tysięcy przychodni, w których od 25 stycznia będą odbywać się szczepienia. Do szczepienia można się zapisywać na trzy sposoby – pierwszy to rejestracja przez Internetowe Konto Pacjenta, drugi to infolinia 989, a ostatni sposób to zapisywanie się bezpośrednio w punktach szczepień. Tydzień później ruszą zapisy dla osób, które ukończyły 70 lat.





Ponadto od piątku uruchomiony został formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia.

