Jak informuje serwis tatromaniak.pl Mingote pełnił funkcję kierownika sportowego dużej wyprawy organizowanej przez nepalską agencję Seven Summits Trek. Po osiągnięciu Obozu III i aklimatyzacji na wysokości ok. 7600 m schodził dziś do bazy. Początkowe doniesienia wskazywały na to, że po wypadku jest nieprzytomny.

Informację o jego śmierci przekazał Chhang Dawa Sherpa z agencji SST. Jak dodał pierwszej pomocy Hiszpanowi udzielały cztery osoby w tym dwoje Polaków. Na K2 wspinają się Magdalena Gorzkowska i Oswald Rodrigo Pereira.

Chhang Dawa Sherpa dodał, że ze wskazań pozycji GPS Hiszpana wynika, iż zaliczył upadek z dużej wysokości.

Facebook/Chhang Dawa Sherpa GPS Hiszpana wskazuje, że spadł z dużej wysokości

Na miejsce natychmiast skierowano służby medyczne, niestety nie udało się uratować życia wspinacz.

ZOBACZ: K2 zdobyte zimą. Historyczny wyczyn

Magdalena Gorzkowska wspina się wraz z Oswaldem Rodrigo Pereirą w ramach komercyjnej wyprawy organizowanej przez agencję Seven Summit Treks. W swoim ostatnim wpisie Gorzkowska przekazała, że jej ekipa zamierza dojść z bazy do obozu drugiego.

"Cele ambitne, dojść z Bazy do obozu drugiego w jeden dzień, czyli przejść trasę, którą ostatnio szliśmy z 3 noclegami po drodze. Nikt tutaj takich tras nie robi dlatego tym bardziej mnie to motywuje. Wiem, że to będzie najcięższy dzień w moim życiu. Oby jak najmniej kamieni spadało na nas, bo niestety sypią się bez przerwy" - wyjaśniła.

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Magdalena Gorzkowska🇵🇱 (@magdensz)

Nepalscy wspinacze weszli K2 - drugi co do wysokości szczyt Ziemi i jedyny ośmiotysięcznik do tej pory niezdobyty zimą w sobotę około godz. 17 czasu lokalnego. Więcej o wyprawie piszemy tutaj.

WIDEO - Atak na bazy USA. Świat czeka na oświadczenie prezydenta Trumpa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ml/ polsatnews.pl, tatromaniak.pl