Norweski instytut przekazał, że zamiast obiecanych 43 875 dawek na następny tydzień otrzyma 36 075.



Pfizer potwierdził, że dostosowanie operacji produkcyjnej i uzyskanie odpowiednich zgód na modyfikacje fabryki w Puurs wpłynie na dostawy szczepionek od końca stycznia do początku lutego.

Jednocześnie firma zapewniła, że po okresie przejściowym, dostarczy więcej szczepionek na przełomie lutego i marca.

W oświadczeniu, do którego dotarł Reuters przekazano, że Pfizer postawił sobie cel dostarczenia 2 miliardów szczepionek w 2021 r. Poprzedni cel zakładał 1,3 mld dawek.

410 tys. szczepień w Polsce

Szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce trwają od 27 grudnia ub.r., szczepione były osoby z grupy zero, czyli pracownicy sektora ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także rodzice wcześniaków.

Do tej pory wykorzystanych zostało 410 tys. 480 dawek preparatu Pfizera. W ciągu ostatniej doby wykonano 41268 szczepień.

Od piątku 15 stycznia osoby powyżej 80 lat mogą zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19. Do wyboru mają niemal sześć tysięcy przychodni, w których od 25 stycznia będą odbywać się szczepienia. Do szczepienia można się zapisywać na trzy sposoby – pierwszy to rejestracja przez Internetowe Konto Pacjenta, drugi to infolinia 989, a ostatni sposób to zapisywanie się bezpośrednio w punktach szczepień. Tydzień później ruszą zapisy dla osób, które ukończyły 70 lat. Szczepienia seniorów rozpoczną się 25 stycznia.

bas/ PAP, Reuters, polsantews.pl