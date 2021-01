Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Od początku pandemii w Niemczech zarejestrowano ponad 2 miliony przypadków zakażenia koronawirusem. Jak podał w piątek rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI), w ciągu ostatniej doby zdiagnozowano w RFN 22 368 nowych infekcji i 1113 kolejnych zgonów.

Oznacza to, że łączna liczba zakażonych od początku pandemii wzrosła w Niemczech do 2 000 958, a zmarłych - do 44 994.