Nawigacja wyznaczyła objazd. Blisko 100 kierowców utknęło w błocie

Do wypadku na Peña Boulevard w Denver doszło w niedzielę. Natychmiast utworzył się tam korek. Zbliżającym się do niego kolejnym kierowcom nawigacja zasugerowała wybór szybszej trasy. Wielu skorzystało.

Google Maps pokierował ich przez polną, mało uczęszczaną drogę.

- Google Maps wyznaczył trasę, dzięki której miałam być na miejscu za 23 minuty, zamiast 46 - powiedziała CNN Connie Monsees, która miała odebrać z lotniska swojego męża.

Nearly 100 drivers followed a Google Maps detour and ended up stuck in an empty field https://t.co/OrtvxvQq5m pic.twitter.com/50UXFeOGKe