Mężczyzna "surfował"... na dachu autobusu jadącego tunelem

Zamieszczony na YouTube film trwa 29 sekund. Na nagraniu widać mężczyznę podróżującego na dachu pojazdu BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) - czyli przedsiębiorstwa komunikacji publicznej w Berlinie. W momencie, kiedy na drodze "surfera" pojawia się sygnalizacja świetlna, bohater wideo schyla się, by ją ominąć.

Nietypowa podróż została zarejestrowana w berlińskim tunelu Tiergarten we wtorek około godz. 15. Wideo nagrała kamera samochodu jadącego za autobusem. Jak donoszą niemieckie media, nie wiadomo, kto dokładnie uwiecznił "wyczyn" mężczyzny i czy zdarzenie nie było zaplanowane.

Mogło dojść do "masowego wypadku"

BVG odniosło się do zamieszczonego w sieci materiału. Niemieckie przedsiębiorstwo przestrzega przed naśladowaniem takiego zachowania. Co więcej, zaznacza, że mogło dojść do "masowego wypadku". - Kierowca autobusu nie miał szans tego zauważyć - podkreśla Petra Nelken, rzeczniczka prasowa BVG.

Serwis "Berliner Zeitung" przypomina, że w przeszłości w stolicy Niemiec dochodziło już do podobnych incydentów. Głównie celem takich "surferów" są pociągi. Jedną z zakończonych tragicznie podróży jest sprawa z 2016 roku. 22-latek zginął podczas jazdy na dachu metra w Berlinie.

ms/zdr/ berliner-zeitung.de