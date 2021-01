Fala arktycznych mrozów. Do -20 st. C i zamiecie śnieżne

Nadchodzący weekend będzie najzimniejszy od lat. Temperatury spadną nawet do -20 st. C. Do czwartkowego popołudnia w górach spadnie do 30 cm śniegu, a prędkość wiatru może osiągnąć 120 km/h. Z każdym kolejnym dniem temperatury będą coraz niższe, aż do połowy przyszłego tygodnia. Apogeum mrozów nastąpi w poniedziałek.

W kierunku Polski płynie już arktyczne powietrze, które przyniesie nam najniższe temperatury od marca 2018 roku.

Po raz pierwszy kilkanaście stopni mrozu odczujemy na wschodzie kraju już w piątkowy poranek. Apogeum mrozu przypadnie na noc z niedzieli na poniedziałek, kiedy termometry mogą pokazywać nawet poniżej -20 stopni. Koniec fali mrozów nastąpi w połowie przyszłego tygodnia.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu, nad morzem także deszczu ze śniegiem. Na obszarach podgórskich prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm, w Karpatach do 15 cm. Temperatura maksymalna od -5 st.C na Suwalszczyźnie i Podhalu do 2 st.C na Pomorzu Zachodnim i 3 st.C nad morzem. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, w porywach do 55 km/h nad morzem, z kierunków północnych. W Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h, a w Tatrach do 80 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W dzień na ogół pochmurno.

❄️Miejscami śnieg, nad morzem także deszcz ze śniegiem. 🌡️Temperatura maksymalna od -5°C do 3°C.

💨Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, z kierunków północnych. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.https://t.co/XHXa1HYHUB#IMGWmeteo #prognoza pic.twitter.com/66XyzbRlCg — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 14, 2021

Zamiecie śnieżne

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady śniegu, na zachodnim wybrzeżu także deszczu ze śniegiem. W woj. pomorskim i na terenach podgórskich prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm - 7 cm. Temperatura minimalna od -15 st. C na północnym wschodzie i Podhalu do -7 st. C w centrum i -2 st. C na północnym zachodzie oraz 1 st.C lokalnie na wybrzeżu.

Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, północno-zachodni i północny. W Tatrach porywy do 80 km/h, a w Sudetach do 60 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Wideo: Sprawdź najnowszą prognozę pogody

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami opady śniegu. W woj. pomorskim i na terenach podgórskich prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura maksymalna od -13 st. C na Podhalu i -12 st. C na Suwalszczyźnie do -4 st. C w centrum i 1 st. C na Pomorzu Zachodnim i nad morzem.

Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków północnych. W Tatrach porywy do 80 km/h, a w Sudetach do 60 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda w stolicy

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Okresami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna około -1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna około -8 st. C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, północny i północno-zachodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Niewielkie prawdopodobieństwo słabych opadów śniegu. Temperatura maksymalna około -7 st. C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, na ogół północno-zachodni.

Sytuacja na drogach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracuje 925 pojazdów do zimowego utrzymania.

Warunki pogodowe mają wpływ na przejezdność w następujących rejonach kraju:

Błoto pośniegowe, lokalna śliskość występuje na obszarze południowej, centralnej i północno-wschodniej części kraju w województwach:



• dolnośląskiego na :

o dk 3 odc. Jelenia Góra – granica państwa,

o dk 8 odc. Kłodzko – granica państwa,

o dk 33 odc. Kłodzko – granica państwa,



• świętokrzyskiego na:

o S7 odc. Wodzisław – Skarżysko-Kamienna,

o dk 78 odc. Chmielnik – gr. województwa

o dk 73 odc. Chmielnik – Kielce.

• małopolskiego na obszarze całego województwa,

• podlaskiego na:

o dk 63 odc. Łomża – gr. województwa,

o dk 61 odc. Łomża – gr. województwa,

• wielkopolskiego południowa i centralna część województwa,

• podkarpackiego na obszarze południowej i zachodniej części województwa:



• pomorskiego na:

o dk 21 odc. Słupsk – Ustka,





Opady śniegu, śniegu z deszczem występują na terenie całego kraju z wyjątkiem województwa:

• kujawsko-pomorskiego,

• lubuskiego.

Deszcz przelotny występuje na terenie województwa:

• zachodniopomorskiego.

Po intensywnych opadach śniegu trudne warunki panują w czwartek rano na osiedlowych i lokalnych drogach woj. śląskiego, zwłaszcza w regionach górskich; drogi krajowe są przejezdne – wynika z danych policji i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Według informacji dyżurnego katowickiego oddziału GDDKiA, drogi w regionie są przejezdne – na ogół czarne, mokre; na niektórych zalega błoto pośniegowe. Trudności na lokalnych i osiedlowych drogach Trudniej jeździ się kierowcom na lokalnych i osiedlowych drogach, które na ogół są przysypane warstwą śniegu oraz w regionach górskich, gdzie opady były najbardziej intensywne. W niektórych miejscach kierowcy mają tam problemy z pokonywaniem wzniesień - przekazała policja. O poważnym utrudnieniu na autostradzie A4 w Katowicach powiedział dyżurny Wydziału Ruchu Drogowego komendy wojewódzkiej w Katowicach. W pobliżu AWF na jezdni w kierunku Gliwic w czwartek po godz. 7 doszło do zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym. - Są tam duże utrudnienia, na pewno będą tworzyły się korki. Mam informację, że ruch w tym miejscu jest zwężony do jednego pasa, tyko lewy pas jest przejezdny - powiedział policjant. Policja nie ma na razie informacji o poszkodowanych. Na sieci dróg krajowych w województwie pracowało 79 pojazdów zimowego utrzymania dróg oraz 175 pracowników. Od środowego południa do czwartku rano w związku z warunkami meteorologicznymi Państwowa Straż Pożarna w woj. śląskim interweniowała sześć razy. Chodziło o usuwanie konarów obciążonych śniegiem - podały służby kryzysowe wojewody śląskiego.

