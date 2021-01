Atak zimy. Mnóstwo śniegu, śliskie drogi i chodniki

"W dzień zachmurzenie duże. Opady śniegu, na wybrzeżu i zachodzie także deszczu ze śniegiem. Na wybrzeżu możliwe burze. Miejscami spadnie 7 cm śniegu, w górach 10 cm. Temperatura od -2 st. C do 2 st. C, w dolinach od -6 st. C do -3 st. C. Nad morzem i na pogórzu porywy wiatru do 70 km/h" - informuje IMGW.

Im bliżej weekendu, tym mróz ma być silniejszy.

Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Jednak z powodu błota pośniegowego i lokalnej śliskości na wielu z nich mogą wystąpić utrudnienia. GDDKiA przekazała we środę rano, że na sieci dróg krajowych pracuje 1079 pojazdów do zimowego utrzymania.

Wpadła w poślizg, uderzyła w ciężarówkę

Do tragicznego wypadku doszło w okolicach Świnoujścia (Zachodniopomorskie). Jak informuje portal swinoujskie.info 25-latka kierująca audi wpadła w poślizg na obwodnicy Dargobądza na oblodzonej nawierzchni drogi i zderzyła się z jadącym z naprzeciwka samochodem ciężarowym. Strażacy musieli wyciągnąć ją ze zmiażdżonego samochodu. Pomimo długiej reanimacji, kierująca osobówką zmarła.

Warmińsko-mazurskie

W warmińsko-mazurskim warunki pogodowe mają wpływ na przejezdność na we wschodniej części województwa, na dk 58 odc. Olsztynek – Czarny Piec oraz dk 53 odc. Olsztyn – Pasym. W pomorskim z kolei na dk 22 odc. Chojnice – Starogard Gdański, w Wielkopolsce na dk 25 odc. Kalisz – Rychwał, zaś w łódzkim na S8 odc. Sieradz – Łódź. Śląskie W woj. śląskim utrudnienia występują na pięciu drogach krajowych: dk 43 w granicach województwa, dk 46 odc. gr. woj. opolskiego – Częstochowa, dk 11 odc. gr. woj. opolskiego – Tarnowskie Góry, dk 81 w granicach województwa oraz dk 44 w granicach województwa. PAP/Andrzej Grygiel Małopolskie W Małopolsce przejezdność jest utrudniona na dk 75 odc. Tęgoborze – granica Państwa, dk 7/S7 odc. Głogoczów – granica Państwa. Na Mazowszu z kolei błoto pośniegowe i śliskość jezdni występują we wschodniej części województwa, na dk 79 odc. Potycz – gr. woj. świętokrzyskiego, dk 48 odc. Podlesie Duże – gr. woj. lubelskiego oraz dk 12 odc. Gózd – gr. woj. lubelskiego. Lubelskie Na Lubelszczyźnie utrudnienia na drogach krajowych dotyczą południowo-wschodniej części województwa, dk 82 w granicach województwa, dk 63 odc. Radzyń Podlaski – granica Państwa, dk 19 odc. Radzyń Podlaski – gr. woj. podlaskiego, dk 2 odc. Biała Podlaska – gr. woj. podlaskiego. Za to na Podlasiu zachodniej części województwa i dk 19 odc. Białystok – gr. woj. mazowieckiego. PAP/ANDRZEJ GRYGIEL Podkarpackie Na Podkarpaciu z powodu pogody przejezdność jest utrudniona na wszystkich drogach w województwie. W powyższych wymienionych miejscach GDDKiA apeluje o szczególną ostrożność podczas jazdy.

Opady śniegu w stolicy

Od godz. 1:15 170 posypywarek działa na tych ulicach, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej. To w sumie 1500 km stołecznych ulic - poinformował w nocy z wtorku na środę Zarząd Oczyszczania Miasta w Warszawie.