TikTok a pedofilia. Nowe mechanizmy mają chronić dzieci

TikTok to platforma należąca do chińskiej firmy ByteDance, której od niemal dwóch lat zarzuca się, iż nie chroni w dostateczny sposób swoich najmłodszych użytkowników. Światowe media wielokrotnie zwracały uwagę na ten problem, m.in. w materiałach powstałych w 2019 r. w oparciu o śledztwo dziennikarskie brytyjskiego nadawcy publicznego BBC, który wykazał, iż platforma nie podejmuje działań wobec pedofilów grasujących na platformie i nie blokuje ich kont na TikToku.

O podobnej sprawie pisała również amerykańska edycja magazynu "The Sun" w 2020 r., według którego ta platforma to "magnes dla pedofilów". Jak czytamy, już ośmioletnie dzieci były na TikToku narażone na ataki ze strony pedofilów oraz "bombardowane wiadomościami z podtekstem seksualnym".

Zmiany dla osób poniżej 16 roku życia

Zmiany, które w swojej usłudze wprowadza TikTok, obejmą wszystkie konta użytkowników poniżej szesnastego roku życia. Po ich wprowadzeniu profile te domyślnie będą wyświetlane jako prywatne, co oznacza, że osoby z nich korzystające będą musiały samodzielnie zatwierdzać prośby o możliwość ich obserwowania. Zdaniem platformy ma to pomóc wyeliminować potencjalnych pedofilów, którzy nie będą mogli w ten sposób uzyskać samodzielnie dostępu do konta osoby nieletniej i jej treści, ani też możliwości przesyłania jej wiadomości prywatnych.

Profile, które będą domyślnie wyświetlały się jako prywatne, nie będą mogły być przez innych użytkowników oznaczane w materiałach wideo nagrywanych w ramach funkcji "Duety", która przez pedofilów często jest wykorzystywana do łączenia wideo swoich ofiar z materiałami pornograficznymi.

Popularna wśród najmłodszych

TikTok odmówił podania dokładnej liczby kont, których zmiany będą dotyczyć - tym samym liczba użytkowników aplikacji poniżej szesnastego roku życia wciąż pozostaje nieznana. Platforma ta jednak cieszy się największą popularnością wśród najmłodszych internautów. Według szacunków amerykańskiego dziennika "New York Times", w sierpniu ubiegłego roku jedną trzecią 49 mln użytkowników TikToka w USA stanowiły osoby w wieku lat 14 lub młodsze.

"Prawo do prywatności i bezpieczeństwo naszej społeczności to najwyższy priorytet dla TikToka. Szczególny nacisk kładziemy na prywatność i bezpieczeństwo naszych młodszych użytkowników i dlatego dla nich wprowadzamy te znaczące zmiany" - powiedziała cytowana przez serwis Busiess Insider dyrektor prywatności TikToka dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Elaine Fox.

Serwis ten cytuje również duńską ekspertkę ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Evę Fog Noer, która wątpi w skuteczność wprowadzanych przez platformę zmian. "Zmiana działania głównych funkcji aplikacji i blokowanie możliwości korzystania z nich nie jest dobrym rozwiązaniem" - twierdzi specjalistka. Jej zdaniem najmłodsi użytkownicy zmuszeni przez TikToka do korzystania z nowych kont z ograniczoną widocznością i funkcjonalnością będą omijać te obostrzenia i po prostu zakładać nowe profile w oparciu o fałszywą datę urodzenia, co przełoży się na jeszcze mniejsze bezpieczeństwo korzystania z tej platformy przez najmłodszych.