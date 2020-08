Tiktokerzy udają... ofiary Holokaustu w niebie

W popularnej aplikacji w ostatnim czasie pojawiło się dużo krótkich filmików, na których użytkownicy TikToka udają ofiary Holokaustu w niebie. Przebierają się w ubrania w paski, przypominające obozowe stroje. Część nosi również Gwiazdę Dawida.

Całości dopełnia makijaż, dzięki któremu nagrywający wyglądają na poparzonych i posiniaczonych. W tle pojawiają się napisy opowiadające o tym, w jaki sposób "zginęli".

the outfit choice was not over looked either 🤬🤬 @tiktokcreators pic.twitter.com/jHz5Bz2hlj — Patricia🏳️‍🌈✡️ (@Mowgli_Lincoln) August 18, 2020

Filmy są opatrywane hasztagami: #holocaust i #heaven (niebo - red.). Na platformie zdobywają tysiące wyświetleń.

W tle części nagrań słychać kilka wersów utwór Bruno Marsa "Locket out of heaven":

"Can't I just stay here? Spend the rest of my days here? 'Cause you make me feel like I've been locked out of heaven"

(Nie mogę tu po prostu zostać? Spędzić tutaj resztę moich dni? Bo sprawiasz, że czuję się jakbym został zamknięty w niebie - red.)

Tiktokerzy najpierw znajdują się w czasach współczesnych, później - w połowie filmu, kolory zmieniają się na czarno-białe, a nagrywający stają się ofiarami Holokaustu.

Diane Saltzman, dyrektor w Holocaust Museum US stwierdziła, że "udawanie ofiar Holokaustu hańbi pamięć ofiar, jest obraźliwe dla ocalałych i trywializuje historię".

Jak dodała, muzeum zachęca wszystkich, zwłaszcza młodych, by zapoznali się z historią Holokaustu.

