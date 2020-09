Blokada TikToka w USA? Jest decyzja Trumpa

Od niedzieli Stany Zjednoczone zakażą chińskich aplikacji TikTok i WeChat. Obie znikną z mobilnych sklepów i nie będzie możliwości pobrania ich na telefon. To finalizacja wcześniejszych zapowiedzi Donalda Trumpa zmierzających do zablokowania aplikacji z powodu obaw, że stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju.

Decyzję Biały Dom ogłosił w piątek. Zakazy dotyczą aplikacji o chińskim kapitale TikTok oraz WeChat. Obowiązujące od niedzieli 20 września zasady zabronią amerykanom pobierania nowych aplikacji na telefony. Nie będą dotyczyć tych już zainstalowanych na smartfonach. W tym przypadku nie będzie już możliwości aktualizowania TikToka i WeChat.

Jak zaznacza Reuters, wprowadzone zakazy nie są tak restrykcyjne jak się spodziewano. Trump ogłosił także, że od 12 listopada w aplikacjach wstrzymana zostanie opcja transferu i wpłat pieniężnych.

Sprzeciw TikToka

"Nie zgadzamy się z decyzją Departamentu Handlu i jesteśmy rozczarowani, że blokuje ona możliwość pobierania nowych aplikacji od niedzieli i ogranicza korzystania z aplikacji TikTok w USA od 12 listopada" - piszą przedstawiciele TikToka w oświadczeniu.

"Będziemy nadal kwestionować niesprawiedliwą decyzję, która została uchwalona bez należytego procesu i grozi pozbawieniem Amerykanów, też małych przedsiębiorstw w całych Stanach Zjednoczonych, ważnej platformy zapewniającej kontakt jak i promocję" - zaznaczono.

Amerykański sekretarz Handlu Wilbur Ross powiedział w Telewizji Fox Business, że "TikTok pozostanie w obecnej formie do 12 listopada". Data ta jest ważna dlatego, że do tego czasu ByteDance, właściciel platformy TikTok porozumie się z władzami USA w sprawie stosunków właścicielskich i np. powoła nową spółkę. Takie rozmowy TikTok toczył np. z koncernem Oracle. To rozwiązałoby obawy dotyczące bezpieczeństwa danych użytkowników.

Globalny fenomen

Firma ByteDance stworzyła TikToka Chinach w 2016 roku, a po przejęciu podobnie funkcjonującej aplikacji musical.ly wkroczyła na rynek globalny. Aplikacja polega na nagrywaniu krótkich filmów wraz z podkładem muzycznym. Aplikacja stała się popularna wśród osób młodych na całym świecie. Aplikacja WeChat należąca do Tencent Inc. także powstała w Chinach w 2010. Jest popularnych komunikatorem.

laf/sgo/ Reuters