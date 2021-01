Prokuratura: kolejny Europejski Nakaz Aresztowania wobec Zbigniewa S.

Jak przekazała Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, śledczy ustalili, że w okresie od maja 2011 r. do czerwca 2013 r. Zbigniew S., wykorzystując przepisy, dzięki którym spółki nabywające nieruchomości miały prawo do odliczeń podatkowych, wyłudził od Skarbu Państwa ponad 2 mln złotych.

- Usiłował również wyłudzić kwotę niemal 5 mln złotych, do czego jednak nie doszło w wyniku działań kontrolnych Urzędów Skarbowych - poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie prokurator Katarzyna Skrzeczkowska

Jak podkreśliła Skrzeczkowska, Zbigniew S. wykorzystywał powiązane z nim spółki, które wyłącznie na potrzeby wyłudzenia podatku sporządzały umowy kupna i sprzedaży trzech nieruchomości. W nielegalnym procederze brała udział żona Zbigniewa S. – Iwona S. i dwaj mężczyźni. Po wyłudzeniu pieniędzy przestępcy podjęli działania zmierzające do wyprania pieniędzy.

- W przypadku małżeństwa S. czynności te umożliwiły im kupno domu, w którym Zbigniew S. mieszkał przed ucieczką z Polski przed organami ścigania - przekazała prokurator Skrzeczkowska.

Prokurator postawił Zbigniewowi S. łącznie sześć zarzutów oszustwa lub usiłowania oszustwa, sześć zarzutów wyłudzenia zwrotu podatku VAT i dwa zarzuty dotyczące prania pieniędzy.

W grudniu 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wydał postanowienie o zastosowaniu wobec Zbigniewa S. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy od dnia zatrzymania. - Piątkowe postanowienie sądu dotyczące ENA jest konsekwencją ucieczki podejrzanego z kraju i uniemożliwienia wykonania izolacyjnego środka zapobiegawczego - podała Skrzeczkowska.

Drugi Europejski Nakaz Aresztowania

Jest to już drugi Europejski Nakaz Aresztowania za Zbigniewem S. wydany w ostatnim czasie. Poprzedni wydał Sąd Okręgowy w Lublinie w toku postępowania dotyczącego przestępstw gospodarczych popełnionych przez Zbigniewa S.

Jak poinformowała prokuratura, Zbigniew S. to wielokrotny przestępca kryminalny. Na przestrzeni ostatnich 20 lat sądy wydały przeciwko niemu 21 prawomocnych wyroków skazujących. W toku pozostaje szereg kolejnych spraw karnych, w tym m.in. przedmiotowa sprawa, w której wydano ENA.

W obronę Zbigniewa S. zaangażował się m.in. b. prezydent Lech Wałęsa. "Wprost" dotarł do pisma, które 24 listopada ub.r. Lech Wałęsa wysłał do Norweskiego Urzędu Imigracyjnego. Wałęsa zwrócił się do Norwegów z pozytywną rekomendacją dotyczącą wniosku o azyl polityczny dla S. W ocenie Wałęsy Zbigniew S. jest osobą prześladowaną z powodów politycznych.

Kilka dni temu portal TVP Info pisał o tym, że o azyl dla Zbigniewa S. zabiegał u władz Norwegii jego kolega, także dziennikarz "Gazety Wyborczej", Wojciech Czuchnowski. W maju ub.r. portal Niezależna.pl pisał o tym, jak Czuchnowski zaangażował się w obronę i zrzutkę pieniędzy dla Zbigniewa S. "Pomóżmy. Ten człowiek jest ciężko chory. Areszt to dla niego śmierć..." - napisał 8 maja na twitterze Czuchnowski. "Na Czuchnowskiego spadła fala krytyki. Nawet ze strony redakcyjnego kolegi Pawła Wrońskiego" - można przeczytać na portalu.

