Galerie handlowe będą znowu zamknięte. Branża zaskoczona

O apelu przedstawicieli branży centrów handlowych, w którym proszą oni rząd, aby nie zamykał galerii, pisaliśmy w Interii wczoraj. Prezes Polskiej Rady Centrów Handlowych Jan Dębski apelował wówczas: "proszę, nie zamykajcie nas, bo to będzie klęska".

Stało się jednak inaczej. Minister zdrowia Adam Niedzieli ogłosił narodową kwarantannę, której elementem jest częściowe ograniczenie działania galerii handlowych w dniach 28 grudnia 2020 r. - 17 stycznia 2021 r., czyli na czas ferii zimowych w szkołach. Otwarte w centrach handlowych będą mogły być jedynie sklepy spożywcze i drogerie.

Jak decyzję rządu przyjęła branża?

Polska Rada Centrów Handlowych jest zaskoczona decyzją Rządu o częściowym zamknięciu galerii handlowych.

"W środę zostaliśmy zaproszeni na spotkanie z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, podczas którego rozmawialiśmy o zasadach działalności placówek handlowych w najbliższych dniach i tygodniach. Potwierdziliśmy naszą gotowość do rozszerzenia zakresu środków bezpieczeństwa i wsparcia służb publicznych przy egzekwowaniu obostrzeń. Regularnie dostarczamy przedstawicielom rządu dane i raporty świadczące o najwyższych standardach bezpieczeństwa stosowanych w galeriach handlowych oraz dane o odwiedzalności, która jest znacznie niższa niż w ubiegłym roku - w ostatnim tygodniu o około 30 proc. Trzeci lockdown jest dla branży - zarówno wynajmujących, jak i najemców - ciężkim ciosem, zwłaszcza, że właściciele galerii handlowych od początku pandemii są pozbawieni pomocy w ramach tarcz finansowych. Konsekwencje tych decyzji odczuje sektor finansowy w Polsce, ponieważ sektor handlowy nie będzie w stanie realizować zobowiązań finansowych względem podmiotów zewnętrznych" - czytamy w oświadczeniu PRCH.

W Polsce funkcjonuje ok. 600 centrów handlowych. Jak wynika z raportu PwC "Centra handlowe na zakręcie. Wpływ COVID-19", Pandemia koronawirusa doprowadziła do luki w przychodach właścicieli centrów handlowych, która sięga 3,2-3,6 mld zł. To ok. 30-35 proc. rocznych przychodów galerii.

ac/ Interia