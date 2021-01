"Raport": poronienie to wciąż temat tabu. Cierpienie dotyka tysięcy Polek

- Nikt nie poinformował mnie, że mogę iść na zwolnienie, że mogę pochować to dziecko - mówi Honorata.

Dlatego tak ważne jest, by kobieta miała odpowiednie wsparcie - w partnerze, personelu, rodzinie. Z czasem, kiedy pierwszy szok mija, pojawia się nieodparte poczucie winy i analiza: czy mogłam zrobić coś, co zaszkodziło dziecku?

- Może gorąca kąpiel, może bieganie. Myślałam, że to moja wina - wyliczała Anja.

WIDEO: zobacz reportaż Małgorzaty Nowickiej- Aftowicz

Temat tabu

- W sensie klinicznym poronienia dotyczą ok 20 procent ciąż. To dużo, w sensie klinicznym, kiedy mamy potwierdzenie w USG. W ciążach, które ulegają wczesnym poronieniom, 80 procent ma wady letalne, genowe chromosomalne. One powodują, że rozwój płodu jest niemożliwy. Tu znowu wracamy do matki natury, ona eliminuje na wczesnym etapie to, co później nie jest zdolne do życia - tłumaczy dr Grzegorz Południewski, ginekolog.

O poronieniach, choć są one częste, mówi się albo mało, albo w ogóle. Bo nie jest to temat na spotkania towarzyskie, zajęcia w szkole rodzenia czy lekcje przygotowania do życia w rodzinie.

Temat tabu próbują przełamywać za granicą kobiety znane z pierwszych stron gazet. Ze stratą ciąż zmagały się: Michelle Obama, Beyonce, a ostatnio także księżna Meghan. Żona księcia Harrego zaskoczyła szczerym wyznaniem na łamach New York Times. Do zdarzenia doszło w lipcu, kiedy zajmowała się synem Archie'm.