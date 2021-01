W opublikowanym w sobotę na jej koncie na Facebooku czeska Federacja Gmin Żydowskich - również w imieniu Fundacji na Rzecz Ofiar Holokaustu - określiła postępowanie przypinających sobie żółte gwiazdy demonstrantów jako "przykład nadużycia i relatywizowania związanego z cierpieniami milionów ludzi symbolu holokaustu".

"Istnieje ewidentna potrzeba nieustannego kształcenia naszego społeczeństwa i zalecania tym wszystkim, którzy skłaniają się do tak niskich czynów, by odwiedzali związane z nazistowskim ludobójstwem miejsca u nas i za granicą" - głosi oświadczenie.

Nadużycie żydowskiego symbolu w trakcie demonstracji skrytykował także ambasador Izraela w Pradze Daniel Meron. "Użycie gwiazdy Dawida przy protestach przeciwko szczepieniom jest hańbą i obrazą pamięci ofiar holokaustu" - napisał na Twitterze.

