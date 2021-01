Chciał ukraść auto. Przez 10 godzin próbował je uruchomić

Nawet do 10 lat więzienia grozi 21-latkowi, który podejrzany jest o usiłowanie kradzieży z włamaniem do samochodu marki BMW na jednym z parkingów w Skarżysku-Kamiennej. Do kradzieży nie doszło, bo... mężczyzna spędził 10 godzin w aucie próbując je uruchomić.