Ratownicy medyczni przyjechali do 37-latka, który alarmował, że ma problemy z oddychaniem. Okazało się, że jest pijany i wcale nie wymaga pomocy. Chwilę później mężczyzna rzucił się na nich z nożem. Ratownikom udało się go obezwładnić. Agresorowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności.