Pies zrzucony z wiaduktu. "Zgon zwierzęcia nastąpił w wyniku upadku z wysokości"

Jak informuje Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt do zdarzenia doszło w przeciągu minionej doby. Pies w typie owczarka niemieckiego miał około 10 lat.

"Do zdarzenia musiało dojść w ciągu ostatniej doby - wskazuje na to stan zwłok oraz stopień zmian pośmiertnych" - czytamy we wpisie.

Poszukiwana bestia (czy bestie) które w Siedlęcinie w powiecie karkonoskim zrzuciły z wiaduktu psa 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬



Jest nagroda. Sprawę ujawnił i pilotuje #DIOZ @KuzminskiKonrad pic.twitter.com/2XodTZrQzt — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) January 11, 2021

"Bestialski sposób"

Śmierć zwierzęcia nastąpiła wskutek upadku z dużej wysokości. "Charakter obrażeń wskazuje na to, że zgon zwierzęcia nastąpił w wyniku upadku z wysokości i »nadziania się« na wystające konary, co spowodowało perfirację jamy brzusznej i wypadnięcie trzewi. Następnie psiak stoczył się w głąb wąwozu".

ZOBACZ: Owczarki zagryzły yorka. Niespodziewany finał sprawy

Za pomoc w odnalezieniu sprawcy lub sprawców została wyznaczona nagroda. "Poszukujemy sprawcy (i/lub właściciela) tego bestialskiego czynu i wyznaczamy nagrodę w wysokości 2500 zł za wskazanie kata".

WIDEO - Kuriozalna pomyłka komornika. Zlicytował działkę za 1/4 wartości Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/sgo/ polsatnews.pl