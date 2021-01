Kuczmierowski podał też, że w poniedziałek od godz. 6 z hurtowni farmaceutycznych trwa rekordowa dostawa 250 tys. dawek szczepionek przeciwko COVID-19 do poszczególnych punktów szczepiących. Poniedziałkowa dystrybucja 250 tys. dawek szczepionki do poszczególnych punktów szczepiących jest największą z dotychczasowych.

- W pierwszym tygodniu było to 52 tys. dawek, w ubiegłym - 152 tys., a dziś 250 tys. i ta ilość w tej chwili jest już w transporcie - podkreślił Kuczmierowski. Dodał, że dystrybucja z hurtowni farmaceutycznych trwa od godz. 6.

We wtorek do Polski powinna trafić pierwsza dostawa szczepionek firmy Moderna (29 tys.). Europejska Agencja Leków (EMA) wydała w środę pozytywną opinię w sprawie dopuszczenia szczepionek tej firmy do obrotu w UE. Moderna planuje dostarczyć do Polski ok. 400 tys. dawek w lutym i 360 tys. w marcu.