- W WUM doszło do nadużycia władzy. Nałożyliśmy karę na placówkę - otrzyma 350 tys. zł mniej - poinformował w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski, odnosząc się do kontroli NFZ w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym po akcji szczepień poza kolejnością. - Tej sprawy nie można rozmiękczać. Moim oczekiwaniem jest dymisja rektora WUM - podkreślił Niedzielski.

Minister zdrowia przypomniał, że w piątek zakończyły się działania kontrolne NFZ dotyczące nieprawidłowości przy szczepieniach w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM.

- Wstępne wyniki, o których informowałem w zeszłym tygodniu na briefingu potwierdziły się w ostatecznych ustaleniach, które kontrolerzy Narodowego Funduszu Zdrowia uczynili bezpośrednio w jednostce. W piątek zostało sporządzone wystąpienie pokontrolne i dzisiaj rano to wystąpienie trafiło właśnie do UCK, jako podmiotu kontrolowanego - mówił Niedzielski.

Wskazał, że osoby zaszczepione poza kolejnością były zgłaszane, jako personel niemedyczny szpitala WUM. - Osoby, które w żaden sposób nie są związane ze szpitalem były zgłaszane na liście, gdzie byli zgłaszani pracownicy niemedyczni Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego - powiedział.

- Co więcej, te osoby były zgłoszone 28 grudnia, czyli na dzień przed oficjalnym rozesłaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia wytycznych, które w tym okresie między świątecznym dopuszczały możliwość szczepienia osób spoza ściśle zdefiniowanego personelu medycznego i niemedycznego zatrudnionego w szpitalu - podkreślił szef MZ.

Zaznaczył, że wyjątki wskazane w piśmie miały dotyczyć osób, które są rodziną bądź pacjentów, którzy są w szpitalu.

Apel o wolontariat

Na 450 dawek przekazanych do szpitala, blisko 200 osób to były osoby spoza personelu medycznego i niemedycznego szpitala. - Nie mówimy o skali marginalnej, tylko blisko połowa osób, które zostały zaszczepione nie były w żadnej relacji zatrudnienia w szpitalu - poinformował Niedzielski.

Jak powiedział minister, "w WUM doszło do nadużycia władzy". - Nałożyliśmy karę na placówkę - otrzyma 350 tys. zł mniej - dodał.

- Nie można unikać odpowiedzialności, nie widzę możliwości współpracy w władzami uniwersytetu. Tej sprawy nie można rozmiękczać. Moim oczekiwaniem jest dymisja rektora WUM - podkreślił Niedzielski.

- Odpowiedzialność powinny poczuć też osoby, które zostały zaszczepione poza kolejnością. Mamy możliwość dopuszczenia do szczepień osób, które są wolontariuszami w szpitalach. Odpracowaniem tego nienależnego przywileju zaszczepienia poza kolejnością byłaby praca np. w przychodniach. Odwołuję się do państwa sumienia - mówił minister.

Zapewnił jednak, że zaszczepieni otrzymają drugą dawkę szczepionki, by żadna z dawek się nie zmarnowała. Poinformował też, że informacje o tym, kto się zaszczepił to dane wrażliwe, których nie można opublikować. - Ta lista, którą poznaliśmy mówi nam dużo. Rolą ministra zdrowia, oprócz tego, żeby negować takie zachowania, jest także ochrona zdrowotnych danych Polaków - dodał Niedzielski.

"Drastyczne nadużycie władzy"

Szef MZ komentując wyniki kontroli NFZ na WUM stwierdził, że w jego opinii odpowiedzialność prawno-finansowa jest tylko jednym z aspektów całej sytuacji i - jak zaznaczył - nie najważniejszym.

- Wydaje się, że najważniejsze, co się stało, to to, że uczelnia medyczna, która jest odpowiedzialna za kształcenie, ale też za kształtowanie postaw młodych ludzi, młodych lekarzy, stała się miejscem, w którym doszło do tak drastycznego nadużycia władzy - ocenił.

To nadużycie władzy polegało na tym - jak kontynuował - że znajomi, osoby, z którymi "ma się pewnego rodzaju relacje" są zapraszane bez kolejki, uwarunkowań na szczepienie.

Niedzielski analizował też przebieg całej sytuacji. Wskazał, że najpierw pojawiały się głosy wypierające, a rektor WUM twierdził, że o całej sytuacji nie wiedział. Następnie - mówił Niedzielski - w internecie zaczęły krążyć zdjęcia rektora witającego jednego z aktorów przybyłych na szczepienie, co było - mówił szef MZ - ewidentnym zaprzeczeniem wcześniejszych twierdzeń rektora.

- Z drugiej strony słyszeliśmy o akcji promocyjnej - akcji, która można powiedzieć toczyła się incognito, bo osoby, który ponoć były do tej akcji zaproszone, tak jak weryfikujemy i weryfikowaliśmy to w trakcie drugiej kontroli zleconej na uniwersytecie nie znaleźliśmy żadnych umów, żadnych śladów zobowiązań związanych z tym, że była to akcja promocyjna - powiedział Niedzielski.

Dodał, że nie było żadnej dyskusji, rozmowy z rządem o współorganizacji takiej akcji promocyjnej.

- Nie ma żadnego śladu dokumentu, że taka akcja promocyjna miała w ogóle miejsce - podkreślił minister.

prz/ polsatnews.pl, PAP