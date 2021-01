Indywidualne plany lekcji dla każdej klasy. Wytyczne dla szkół podstawowych

"Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami. Należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia dla danej klasy" - czytamy w wytycznych dla klas 1-3 szkół podstawowych opracowanych przez ministerstwa nauki i zdrowia, a także GIS.

Opublikowane w poniedziałek wytyczne są podobne do tych wydanych przed powrotem uczniów do szkół we wrześniu.

Zarówno uczniowie jak i nauczyciele muszą zachowywać 1,5-metrowy dystans, a także mieć zasłonięte usta i nos w przestrzeniach wspólnych szkół (np. korytarze), przed wejściem do budynku zarówno uczniowie jak i ich rodzice muszą zdezynfekować ręce. Zaleca się, by każda z placówek miała przynajmniej jeden bezdotykowy termometr.

Indywidualny plan lekcji dla każdej klasy

W dokumencie podkreślono, że "obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami".

Ponadto każda klasa ma mieć ustalony indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia), który będzie uwzględniał: godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), korzystania ze stołówki szkolnej czy zajęć na boisku.

ZOBACZ: Ponad 75% ozdrowieńców CoVID-19 po pół roku wciąż z objawami choroby

Każda klasa ma przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy uczniów przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę

możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.

"Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły" - czytamy.

"Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej" - wyjaśniono.

Jak zaznaczono, "podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych".

"Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów" - czytamy.

Pełna treść dokumentu jest dostępna tutaj.

18 stycznia uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wracają do szkół. Wspólnie z @MZ_GOV_PL i @GIS_gov przygotowaliśmy wytyczne dla szkół. ➡️https://t.co/2tv4o17fx4 pic.twitter.com/SqLPCtrr3S — Ministerstwo Edukacji i Nauki (@MEIN_GOV_PL) January 11, 2021

jo/ polsatnews.pl