IMGW ostrzega. Nocą na południu siarczysty mróz

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla południowych powiatów woj. śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Temperatura w nocy może spaść tam nawet do -18 st. C. Alert obowiązuje do wtorkowego poranka.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia i życia.

Alert w województwie śląskim wydano dla powiatów cieszyńskiego i żywieckiego. IMGW prognozuje, że temperatura minimalna w nocy miejscami wyniesie tam od -14 st. C do -17 st. C. Temperatura maksymalna w dzień od -1 st. C do -3 st. C. Wiatr powieje z prędkością od 2 km/h do 7 km/h.

ZOBACZ: Gdańsk. Na rozprawę założyła maseczkę z logo Strajku Kobiet. Jest decyzja sądu

W województwie małopolskim ostrzeżenia przed silnym mrozem wydano z kolei dla powiatów tatrzańskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego i gorlickiego. Prognozuje się tam temperaturę minimalną w nocy miejscami od -18 do -15 st. C. Temperatura maksymalna w dzień oscylować będzie od -5 do -2 st. C. Średnia prędkość wiatru wyniesie od 2 do 7 km/h.

❄️Aktualizacja ostrzeżeń przed silnym mrozem.



📉W rejonach górskich i podgórskich Tatr możliwe spadki temperatury w nocy do -18°C, a w Bieszczadach do -15°C.



Aktualne ostrzeżenia:

⚠️https://t.co/XHXa1HYHUB pic.twitter.com/j23tGNZ3OR — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 11, 2021

Z kolei na Podkarpaciu alert wydano dla powiatów bieszczadzkiego, leskiego oraz sanockiego. Jak podał Instytut, prognozuje się tam temperaturę minimalną miejscami od -12 st. C do -15 st. C oraz wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h.

ZOBACZ: Irlandia. Ogromny wzrost liczby zakażonych. Nowy szczep koronawirusa opanował kraj

WIDEO - Noworodek zginął od uderzenia w głowę. Areszt dla 17-letniej matki z Łęczycy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/ PAP