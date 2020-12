Spoty, billboardy, szczepienia w świetle kamer. Kampania rządu

Wraz z pierwszymi dostawami szczepionek przeciwko koronawirusowi ruszyła rządowa kampania informacyjna pod hasłem "Szczepimy się". W całej Polsce pojawiły się setki billboardów, w internecie oraz w telewizji emitowane są spoty z udziałem aktorów. We wtorkowy wieczór politycy-lekarze z PiS i opozycji zaszczepią się wzajemnie w obecności kamer, by pokazać, że zdrowie jest tematem ponadpolitycznym.

"Trwa kampania informacyjna #SzczepimySię. Kilkaset billboardów zawiśnie m.in. w Krakowie, Łodzi, Poznaniu czy Warszawie. Wszystko po to, by obywatele otrzymali spójną i jasną informację: warto się szczepić" – wyjaśnia Centrum Informacyjne Rządu.

Trwa kampania informacyjna #SzczepimySię❗



Kilkaset billboardów zawiśnie m. in. w Krakowie, Łodzi, Poznaniu czy Warszawie. Wszystko po to, by obywatele otrzymali spójną i jasną informację: warto się szczepić.

➡️ Sprawdź: https://t.co/FFX4Yj5ZY5 pic.twitter.com/xpegHQiu8w — Centrum Informacyjne Rządu (@KPRM_CIR) December 28, 2020

Wielkoformatowe reklamy pojawią się również w takich miejscowościach jak Sosnowiec, Gliwice czy Zabrze. Celem kampanii jest promocja szczepień oraz przedstawienie rzetelnych informacji dotyczących nowych szczepionek.

Aktorzy i sportowcy

W internecie i telewizji dostępny jest także spot promujący akcję "Szczepimy się" z udziałem aktorów Mateusza i Stanisława Banasiuków.

Oprócz tradycyjnych działań reklamowych, mają być prowadzone również niestandardowe akcje. Jak zapowiedział minister zdrowia, w kampanię na rzecz szczepień mają zaangażować się sportowcy z Orlen TEAM-u (Orlen sponsoruje m.in. Roberta Kubicę czy Bartosza Zmarzlika).

Kancelaria Premiera uruchomiła stronę internetową gov.pl/szczepimysie, gdzie znajdują się sprawdzone informacje na temat szczepionki. Działa również bezpłatna, całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, dostępna pod numerem 989.

Ponadpartyjne szczepienia

We wtorek wieczorem marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO) i były marszałek izby Stanisław Karczewski (PiS) zaszczepią się wzajemnie przeciwko koronawirusowi. Na żywo pokażą to polsatnews.pl i Polsat News w "Debacie Dnia" o godz. 19:50. - Lekarz da się zaszczepić lekarzowi - zapowiedział Tomasz Grodzki. - Chodzi o to, żeby pokazać, że sprawa szczepień jest ponad podziałami politycznymi – podkreślił.

W podobnej akcji wezmą udział również prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wiceminister zdrowia Waldemar Kraska z PiS. Zaszczepili się już byli ministrowie zdrowia - Konstanty Radziwiłł oraz Marek Balicki.

Z kolei byli ministrowie zdrowia, lekarze Konstanty Radziwiłł i Marek Balicki, zaszczepili się we wtorek w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że zapisze się na szczepienie, gdy tylko ruszą zapisy, czyli 15 stycznia 2021 roku.

- Oczywiście się zaszczepię – zapowiedział kilka dni temu w "Gościu Wydarzeń" prezydent Andrzej Duda, który przeszedł Covid-19. - Jest tylko kwestia, w jakiej kolejności będą szczepieni ozdrowieńcy. Jeśli tylko będzie taka możliwość, bez odbierania szczepionki komuś bardziej potrzebującemu, oczywiście się zaszczepię – zaznaczył.

Wiadomo, że zaszczepić się chce także wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

ZOBACZ: Donald Tusk: gotów byłbym osobiście ukłuć Pana Prezesa

Również politycy opozycji, m.in. przewodniczący PO Borys Budka, deklarują, że przyjmą szczepionkę i zachęcają do tego Polaków.

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że wszyscy parlamentarzyści Lewicy zaszczepią się przeciwko Covid-19 w pierwszym możliwym terminie.

Sceptyczna wobec szczepień jest Konfederacja.

Jakub Oworuszko/zdr/ polsatnews.pl