Lawiny błotne na wyspie Jawa. Są ofiary śmiertelne

Pierwsza lawina błotna w oddalonym o 150 km od Dżakarty Sumedang zeszła w sobotę wieczorem. - Gdy rozpoczęła się akcja ratunkowa, zeszła druga lawina, pochłaniając mieszkańców i członków świeżo przybyłej ekipy ratunkowej - powiedziała dziennikarzom Seni Wulandari, rzeczniczka służby ratownictwa Bandung.

⛈️Continuous heavy rain in #Indonesia is hampering rescue efforts after a landslide hit West Java province on Saturday. The region has seen high rainfall☔️ in recent days, triggering the mudslide. #SoutheastAsia pic.twitter.com/bJ88VXuUxK