Zamówili egzotyczny masaż. Stracili swoje oszczędności

Pokrzywdzeni mieli zamówić egzotyczny masaż na jednym z portali towarzyskich. Na miejscu spotkania zjawiła się kobieta i mężczyzna. Za pierwszym razem masażyści zniknęli z umówionego miejsca po tym, jak rozliczyli się z klientami jeszcze przed wykonaniem usługi. Następnego oszustwa dokonali umawiając się z dwójką mężczyzn, w święta Bożego Narodzenia.

Gdy na miejscu ustalili ostateczną cenę za usługę okazało się, że klienci nie są przygotowani na taki wydatek. Konieczna byłą wizyta w bankomacie. "Podczas wspólnej jazdy samochodem sprawca przyłożył jednemu z pokrzywdzonych mężczyzn nóż do brzucha. Żądał 1500 złotych. Groził, że jeśli nie otrzyma tych pieniędzy, to go zabije" - relacjonuje asp. szt. Monika Żymełka, Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

45-letni mieszkaniec Leszna oraz jego 28-letnia partnerka zostali zatrzymani na stacji benzynowej. Kobieta odpowie za dokonanie dwóch oszustw. Mężczyzna dodatkowo usłyszał zarzut wymuszenia rozbójniczego z użyciem noża. Okazało się, że w przeszłości dokonywał już podobnych przestępstw.

"Prokuratura Rejonowa w Lesznie zastosowała wobec 28-latki środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru, zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi oraz poręczenie majątkowe, natomiast dzień później jej partner został na wniosek prokuratora aresztowany przez leszczyński sąd, na okres 3 miesięcy. Grozi mu do 10 lat więzienia" - podsumowuje Żymełka.

dsk/prz/ leszno.policja.gov.pl