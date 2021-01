Rynek paliw. Tankowanie coraz droższe

Ceny paliw na polskich stacjach benzynowych idą w górę. GUS podaje, że w grudniu tankujący płacili 3 proc. więcej niż w listopadzie. Na giełdach w Londynie i Nowym Jorku ropa naftowa systematycznie drożeje od wielu tygodni i osiąga ceny takie jak na początku lutego 2020 roku, kiedy to na świecie jeszcze nie wiedziano o nadciągającej pandemii koronawirusa.

Nasze rafinerie są uzależnione od importowanej ropy naftowej. Po każdym dużym wzroście kursów na rynkach światowych idą w górę krajowe ceny hurtowe. W efekcie drożej jest także na stacjach benzynowych.

Nieunikniony wzrost cen

Z prognozy firmy e-petrol.pl przygotowanej na nadchodzący tydzień (11-17 stycznia) wynika, że za litr oleju napędowego będziemy płacić 4,48 – 4,59 zł. Jeszcze pod koniec października litr ON kosztował niewiele więcej niż 4,25 zł.

Za litr benzyny Pb98 dwa miesiące temu płaciliśmy 4,71 zł, a prognoza przewiduje teraz cenę w granicach 4,82 - 4,93 zł. Dla Pb95 mamy w tym samym okresie przewidywany przez e-petrol.pl wzrost ceny z 4,37 do 4,52 -4,63 zł. Autogaz LPG do połowy października kosztował mniej niż 2 złote. Potem cena zaczęła rosnąć. Prognoza e-petrol.pl na najbliższy tydzień to 2,09 - 2.16 zł.

Drożejące paliwa mogą podsycić inflację, i tak już wysoką w Polsce. Przez wiele miesięcy relatywnie niskie ceny na naszych stacjach benzynowych łagodziły skalę wzrostu cen towarów i usług. Z raportu Głównego Urzędu Statystyczny wynika, że w zeszłym miesiącu mieliśmy inflację na poziomie 2,3 proc., ale paliwa były o 8,4 proc. tańsze niż w grudniu 2019 roku. Jednak w porównaniu z listopadem 2020 roku w zeszłym miesiącu trzeba było płacić za paliwa 3 proc. więcej.

Drożeje ropa i inne surowce

Baryłkę ropy brent w Londynie kosztuje teraz 55 dolarów. Taką cenę po raz ostatnio widziano na rynkach w lutym 2020 roku. Między dzisiejszymi notowaniami, a kursem z "pandemicznego" kwietnia zeszłego roku mamy prawdziwą przepaść. Dziewięć miesięcy temu za baryłkę płacono mniej niż 20 dolarów.

Także w Nowym Jorku amerykańska ropa WTI jest teraz kilka razy droższa niż wiosną. Pod koniec kwietnia baryłka kosztowała niecałe 13 dolarów, a dziś jest wyceniana na 51 dolarów. Tak wyraźny skok cen ma jedną oczywistą przyczynę. Przez rynki finansowe i surowcowe od kilku tygodni przetacza się fala optymizmu wywołana rozpoczętą na świecie akcją szczepień na COVID-19. Popyt na ropę rośnie, bo wszyscy spodziewają się, że restrykcje administracyjne paraliżujące niektóre sfery gospodarki już za kilka miesięcy zostaną zniesione.

Rysujący się na horyzoncie koniec światowego kryzysu gospodarczego sprawia, że oprócz ropy naftowej drożeją też inne surowce. Najbardziej spektakularnie idzie w górę cena miedzi - surowca, który znajduje zastosowanie w bardzo wielu branżach przemysłowych. Tona miedzi wyceniana jest na ponad 8100 dolarów, podczas gdy w marcowym „dołku” z trudem przekraczała granicę 4,5 tysiąca dolarów. Dzisiejszy poziom cen jest najwyższy od 2012 roku.

Wzrost cen miedzi i srebra to bardzo dobra wiadomość dla naszego KGHM. Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych kurs kombinatu z Lubina osiągnął właśnie najwyższą wartość w historii -220 złotych. Rok temu jedna akcja KGHM była wyceniana na niecałe 100 złotych.

Jacek Brzeski