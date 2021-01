Jak dodała, unijne instytucje "dbają o to, aby Europejczycy mieli wystarczające ilości bezpiecznych i skutecznych szczepionek" przeciw Covid-19;

Liczba szczepionek Pfizera kupionych przez UE zostanie podwojona do 600 mln. 75 mln porcji z nowej puli zostanie rozdysponowane w II kwartale; pozostałe dawki trafią do poszczególnych państw do końca 2021 r.