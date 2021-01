EMA: pod koniec stycznia możliwa opinia ws. szczepionki AstraZeneca przeciw Covid-19

EMA poinformowała też, że oczekuje, że AstraZeneca złoży w przyszłym tygodniu wniosek o dopuszczenie do obrotu swojej szczepionki przeciw Covid-19.

Po otrzymaniu większej ilości danych od firmy EMA oczekuje, że AstraZeneca złoży w przyszłym tygodniu warunkowy wniosek dotyczący szczepionki przeciw Covid-19. "Możliwe konkluzje - koniec stycznia, w zależności od danych i postępu ewaluacji" - podała EMA na Twitterze.

After having received more data from the company, EMA is expecting Astra Zeneca to submit a conditional marketing application for its #COVID19vaccine next week. Possible conclusion - end of Jan, depending on data and evaluation progress. #EMAPublicMeeting2