Brutalne morderstwo 13-latka z autyzmem. Troje dzieci oskarżonych

Do morderstwa doszło w niedzielę, w parku, niecałe 250 metrów od rodzinnego domu Stephensa. Ciężko rannego chłopca odnalazł przypadkowy przechodzień, który wezwał pomoc. Do przyjazdu służb, ratować życie 13-latka próbował również lekarz po pracy. Próby okazały się bezskuteczne - chłopiec zmarł na miejscu.

ZOBACZ: W liście do rodziny przyznał się do morderstwa. Znaleziono jego ciało

Zarzuty morderstwa i ciężkiego uszkodzenia ciała postawiono w czwartek trzem osobom - 13-latce oraz dwóm chłopcom w wieku 13 i 14 lat. Z informacji, do których dotarły media wynika, że pomysłodawczynią akcji była dziewczynka.

Po ranieniu Olly'ego, nastolatkowie uciekli z miejsca zdarzenia, a napastniczka kazała swoim kolegom usunąć wiadomości z telefonów, które wymieniali między sobą.

Do sprawy zatrzymano również dwóch innych chłopców w wieku 13 lat. Zostali zwolnieni z aresztu za kaucją, przydzielono im policyjny dozór.

The family of a 13-year-old boy stabbed to death in a Reading park have paid tribute to their “charming and beautiful” son.



Oliver Lucas Stephens, who was known as Olly, died at the scene of the Bugs Bottom fields in Emmer Green on Sunday.https://t.co/2228fyW1Cg pic.twitter.com/lNIaykMJeO